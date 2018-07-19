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Квартиры в новостройках новой Москвы подорожали на 13,4% за полгода

Число новостроек в новой Москве снизилось на 24,8% по итогам первого полугодия, а средняя их стоимость выросла на 7,7% за кв. м, подсчитали эксперты компании «Метриум групп». Значительное падение предложения эксперты компании объясняют высокой покупательской активностью, поскольку девелоперы продолжали активно выводить в продажу как новые проекты (их вышло два), так и новые корпуса в уже реализуемых проектах (38 корпусов). Для сравнения: за аналогичный период 2017 г. в экспозицию был выведен один жилой комплекс и 16 корпусов.

Всего по итогам полугодия в границах новой Москвы продавалось около 8400 квартир площадью 451 900 кв. м в 36 строящихся комплексах.

Более половины всех квартир в этом году продавались на этапе монтажа этажей – 58,8% (+22% п. п.). Доля квартир в корпусах на начальном этапе строительства сократилась и составила 21,6% (-11,1% п. п.). Лоты в домах на стадии отделочных работ и в уже введенных в эксплуатацию зданиях заняли 14,4% (-1,4 п. п.) и 5,2% (-9,5 п. п.) соответственно.

К июню 2018 г. средняя стоимость «квадрата» жилья на присоединенных территориях составила 107 120 руб., увеличившись за полугодие на 7,7%. Причиной роста цен стало их повышение в нескольких проектах и структурное изменение предложения.

Средняя стоимость квартиры прибавила 13,4% и составила 5,8 млн руб. Цены росли во всех категория жилья. Больше всего подорожали студии - на 19,6% до 3,1 млн руб. На 10,1% поднялись цены на «однушки» - до 4,5 млн руб. Рост стоимости двухкомнатных квартир составил 7,3% до 6,2 млн руб., трехкомнатных – до 8,8 млн руб. (+2,2%).