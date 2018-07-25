Регионам добавят полномочий по контролю за застройщиками

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Памфилова ответила на обращение членов избиркома Петербурга разоблачением

В ходе кампании по президентским выборам Центризбирком предотвратил масштабную фальсификацию результатов голосования, аннулировав более 450 000 заявлений избирателей Санкт-Петербурга о голосовании по месту пребывания за пределами региона. Об этом заявила председатель Центризбирком Элла Памфилова, объясняя причины, по которым комиссия сочла необходимым рекомендовать на должность председателя петербургской избирательной комиссии главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко. Работа комиссии нуждается в серьезном реформировании и для оздоровления обстановки необходима помощь извне, подчеркнула Памфилова. Она призналась, что при поиске кандидата, который способен справиться со сложившейся «экстремальной ситуацией», обратилась за помощью к полпреду президента в СЗФО Александу Беглову.

Накануне семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю ЦИК с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе. Авторы обращения дали понять, что их не устраивает кандидатура Миненко, которого на прошлой неделе ЦИК рекомендовал к назначению в качестве члена избиркома с перспективой выдвижения на председательский пост. Прежний председатель избиркома Виктор Панкевич сложил полномочия 29 июня. Зампред комиссии Алла Егорова по видеоконференцсвязи на заседании ЦИК в среду пояснила, что обращение было принято по инициативе политических партий.

«Мы могли не прислушаться к мнению политических партий о необходимости провести совещание, - сказала она. - Санкт- Петербург - непростой город, город демократических традиций, и, конечно же, различные мнения о кандидатуре председателя». На протяжении последних шести лет, пожаловалась Егорова, руководство избиркома было авторитарным, поэтому этот вопрос так волнует представителей партий.

В ответ Памфилова дала понять, что обсуждать Центризбиркому нечего и не с кем: к работе комиссии были серьезные вопросы после «разбора полетов» по итогам парламентской кампании и, по-хорошему, уже тогда многим ее членам следовало подать заявления об отставке. «У вас там сложилась параллельная система выборов», - возмущалась Памфилова. По ее словам, городская комиссия ничего не сделала для того, чтобы предотвратить злоупотребления, всячески саботировала усилия, предпринятые в этом направлении Центризбиркомом, а, возможно, и сама стала их участником. «Чашу терпения», по словам председателя ЦИК, переполнила попытка массовой фальсификации результатов голосования, предпринятая с использованием системы «Мобильный избиратель», когда около 450 000 жителей региона были на основании фальсифицированных заявлений «перенаправлены» в другие регионы, в том числе такие экзотические, как Дагестан или Ингушетия. «Кто у вас там такой умный?» - недоумевала Памфилова. По ее словам, усилиями ЦИК фальсификации удалось предотвратить, а фальшивые заявления были аннулированы.

«Ваше право, голосуйте, как считаете нужным. Никакой другой кандидатуры предложено не будет. Не проголосуете - дальше будем вести разговор по итогам», - многозначительно завершила Памфилова свое выступление, пообещав Миненко поддержку со стороны ЦИК.

По закону, Центризбирком предлагает кандидатуру на должность председателя комиссии, а члены комиссии могут утвердить или отклонить ее тайным голосованием, решение должно быть принято большинством голосов от списочного состава комиссии. Их в петербургской комиссии 14, то есть для того чтобы утвердить кандидатуру председателя, нужно восемь голосов. Это означает, что кандидатуру Миненко невозможно будет утвердить, если его не поддержит хотя бы один из членов комиссии, подписавших обращение к Памфиловой.

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