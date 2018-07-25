Мэрия ждет от частных инвесторов $18 млрд вложений в строительство ТПУ
Власти Москвы ожидают более $18 млрд частных инвестиций в строительство транспортных пересадочных узлов в Москве, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.
«Большой амбициозной программой является строительство транспортных пересадочных узлов, мы планируем построить их более 250, сто проектов уже одобрено, это огромный потенциал для развития недвижимости. Мы считаем, что объем инвестиций составит около $18 млрд в эти проекты», — сказал Черемин в среду в рамках VI Международного форума представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It's Time for Moscow».
Согласно материалам, к 2020 г. в столице планируется ввод 255 транспортных узлов, благодаря чему на прилегающих территориях может появиться более чем 14,5 млн кв. м недвижимости.