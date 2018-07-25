Мэрия ждет от частных инвесторов $18 млрд вложений в строительство ТПУ

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Инфляция сохранилась вблизи минимальных значений

Инфляция за неделю с 17 по 23 июля снизилась до 0%, рост потребительских цен в годовом выражении сохранился на минимальном уровне в 2,2-2,3%, свидетельствуют данные Росстата.

В предыдущую неделю цены выросли на 0,1%, а в две предшествующие – на 0,2%. До этого в течение нескольких месяцев недельная инфляция составляла около 0,1%, кроме периода с 5 по 9 июня, когда рост цен также замедлился до нуля.

За прошедшую неделю сильнее всего подорожало пшено – на 1,8% и куры – на 0,8%. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,2%. Плодоовощная продукция в целом стала дешевле на 1,8%, при этом белокочанная капуста – сразу на 8,8%, помидоры – на 6,4%, огурцы – на 5,3%, картофель – на 2,2%.

Розничные цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо – практически не изменились. Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,3-0,5%.

С начала года по 23 июля накопленный рост цен составил 2,5%. В целом за июль цены увеличатся на 0,3-0,4%, а в августе возможна даже дефляция, прогнозировало Минэкономразвития. По итогам года ведомство ожидает инфляцию около 3,1% – рост цен уже в этом году разгонит запланированное с 2019 г. повышение НДС. Центробанк прогнозирует инфляцию на 2018 г. в пределах 3,5-4%.