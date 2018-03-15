Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4526 от 15.03.2018 под заголовком: Москва завяжет пять узлов

Часть ТПУ Москва построит сама

Чиновники объясняют это сложностью объектов, а эксперты – программой реновации
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Пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) городская компания «Мосинжпроект» будет строить за свой счет, рассказал «Ведомостям» заммэра Москвы Марат Хуснуллин, это будут собственные и заемные средства «Мосинжпроекта».

ТПУ должны увязать в единую систему все виды общественного транспорта (наземный, метро и ж/д), чтобы пассажиры могли комфортно пересаживаться с одного на другой. Их строительство – одна из масштабных программ мэрии. Всего власти планируют построить 271 ТПУ: из них 134 капитальных, остальные – плоскостные. Капитальные ТПУ состоят из двух зон. Одна – техническая с транспортной составляющей (строится за счет бюджета). Вторая зона утверждается проектом планировки территории; в ее составе предполагается строить объекты коммерческой недвижимости, преимущественно за счет инвесторов. Всего в составе ТПУ может быть построено почти 10 млн кв. м недвижимости, рассказывал ранее Хуснуллин. 14 ТПУ уже разыграно на торгах.

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