Часть ТПУ Москва построит сама
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Пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) городская компания «Мосинжпроект» будет строить за свой счет, рассказал «Ведомостям» заммэра Москвы Марат Хуснуллин, это будут собственные и заемные средства «Мосинжпроекта».
ТПУ должны увязать в единую систему все виды общественного транспорта (наземный, метро и ж/д), чтобы пассажиры могли комфортно пересаживаться с одного на другой. Их строительство – одна из масштабных программ мэрии. Всего власти планируют построить 271 ТПУ: из них 134 капитальных, остальные – плоскостные. Капитальные ТПУ состоят из двух зон. Одна – техническая с транспортной составляющей (строится за счет бюджета). Вторая зона утверждается проектом планировки территории; в ее составе предполагается строить объекты коммерческой недвижимости, преимущественно за счет инвесторов. Всего в составе ТПУ может быть построено почти 10 млн кв. м недвижимости, рассказывал ранее Хуснуллин. 14 ТПУ уже разыграно на торгах.
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