«Нижняя Масловка» на Большой кольцевой линии метро откроется до конца 2018 года
Станцию «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется открыть для пассажиров до конца этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Вести ФМ».
«Станция «Нижняя Масловка» полностью построена, но не открыта для пассажиров. Уже сейчас поезда, доезжая до «Петровского парка» – пока конечной станции участка – затем оборачиваются на станции «Нижняя Масловка» около Савеловского вокзала. Мы планируем запустить ее с пассажирами до конца этого года», – сказал Хуснуллин.
Станция «Нижняя Масловка» расположена под площадью Бутырской заставы, выходы с нее будут организованы на обе стороны Бутырской улицы и к платформам Савеловского вокзала.
«Нижняя Масловка» будет пересадочной со станцией «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии. С нее также можно будет пересесть на первое направление Московского центрального диаметра (МЦД) Одинцово - Лобня.
Ранее Хуснуллин заявлял, что на площади Савеловского вокзала будет сформирован один из крупнейших в столице ТПУ. Ожидаемый пассажиропоток транспортно-пересадочного узла — 265 000 человек в сутки.