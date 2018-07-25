Турецкая Enka отказалась от строительства транспортного узла на Павелецком вокзале

Новый инвестор – группа МИЦ может возвести там апарт-комплекс на 42 000 кв. м

Статья опубликована в № 4616 от 25.07.2018 под заголовком: Enka не справилась с узлом

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ТПУ «Павелецкая» подразумевает строительство многофункционального комплекса с подземным паркингом на 42 000 кв. м Евгений Разумный / Ведомости

Структура группы МИЦ, компания «Стройкомплекс «Говорово», в апреле 2018 г. стала владельцем фирмы «ТПУ «Павелецкая», следует из выписки из ЕГРЮЛа. Последней, как ранее сообщалось в материалах правительства Москвы, принадлежат права на строительство многофункционального комплекса (МФК) с подземным паркингом общей площадью 42 000 кв. м на пересечении Дубининской улицы и Стремянного переулка.

В декабре 2016 г. принадлежащий городу «Мосинжпроект» продал ТПУ «Павелецкая» на открытых торгах. В них победила «дочка» турецкого девелопера Enka – «Энка ТЦ»: при стартовой цене за лот в 29,2 млн руб. она оказалась готова заплатить 315 млн руб. Предложения других участников аукциона были куда скромнее: 102 млн руб. от фирмы «Блиц-транс» (ее связывают с девелоперской группой «Садовое кольцо»), 59,5 млн руб. от «Айсберг оптим» (входит в «Ташир»), а «ТПУ-холдинг» (MR Group) заявил и вовсе 29,2 млн руб. Участвовала в торгах и группа МИЦ, но ее предложение стало лишь четверым – 59,3 млн руб.