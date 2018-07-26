Президент ФСК «Лидер» рассказал о возможности достройки домов Urban Group
Девелоперская компания ФСК «Лидер» готова принять участие в достройке жилых домов обанкротившейся компании Urban Group. Об этом сообщил президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин.
«Физически, когда будет разыгрываться подряд на строительство, я готов достроить, тем более мы действительно строили один дом Urban Group», - рассказал Воронин, отметив, что компания уже была подрядчиком Urban Group. «Два года назад мы построили для них один дом. Они, кстати, тогда с нами полностью расплатились - за исключением гарантийного удержания в 2%, которое, я думаю, что уже не получу, это около 40 млн руб.», - сказал Воронин журналистам.
По его словам, до настоящего времени девелоперы не получали предложений об участии в завершении строительства домов Urban Group. «Ни один из девелоперов не потянет такую «дыру», поэтому решили делать за бюджетный счет», - сказал президент ФСК «Лидер».
В настоящее время компания достраивает ряд проблемных объектов в Московской области, в частности МЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе, ЖК «Гагаринский» в г. Жуковский и ЖК «Раменское» в одноименном городе Подмосковья.