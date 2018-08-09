Тема дня: Санкции за отравление Скрипалей
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей»
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США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» 22:16Новые ограничения вступят в силу 22 августа
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года 10:19
Госдеп оценил влияние новых санкций на российскую экономику 06:01
В российском посольстве назвали «драконовскими» анонсированные США санкции 04:21
Цена акций «Аэрофлота» обвалилась на новостях о возможных санкциях 10:37
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Менее половины дольщиков Urban Group подали заявления о требовании квартир

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Дольщики группы компаний, входящих в Urban Group, подали Конкурсному управляющему 6052 заявления на включение в реестр требований о передаче жилых помещений. Это менее половины от общего количества проданных и зарегистрированных в Росреестре квартир в домах Группы, говорится в сообщении пресс-службы Конкурсного управляющего. Всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено 19 469 договоров долевого участия.

«Cрок подачи заявлений ограничен тремя месяцами со дня публикации в газете «Коммерсантъ» извещения о банкротстве (21.07.2018)», – говорится в сообщении.

Больше всего заявлений о передаче жилья поступило от дольщиков ЖК «Видный город» (1318 заявлений) и ЖК «Солнечная система» (1312 заявлений). Дольщики ЖК «Митино О2» подали 924 заявления, «Опалиха О3» – 1077 заявлений. Дольщики проектов на самой низкой стадии готовности – ЖК «Лесобережный» и ЖК «Лайково» – подали соответственно 763 и 703 заявления.

Напомним, что Конкурсным управляющим застройщиков, входящих в Urban Group, утверждена Светлана Аглинишкене, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

Ранее правительство РФ уже утвердило дорожную карту восстановления прав дольщиков обанкротившегося застройщика. Согласно документу, все дома компании будут достроены до 2023 г.

Недвижимость
Новости

Продажи апартаментов в «Москва-сити» за год выросли почти на 40%

Ведомости
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За год (с августа 2017 по август 2018 г.) число сделок с апартаментами в «Москва-сити» выросло на 37%, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

Всего за данный период было заключено 435 сделок общей площадью свыше 34 000 кв. м. Наиболее активно покупатели приобретали лоты в башнях Neva Towers и «ОКО» – их суммарная доля составила чуть менее 90% от общего количества сделок. По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, высокий спрос на апартаменты в «ОКО» и Neva Towers объясняется их оптимальными для покупателей площадями, планировочными решениями и наличием отделки. В случае с «ОКО» – это финишная отделка, включая встроенную кухню.

Несмотря на то что в целом продажи в «Москва-сити» выросли, средний бюджет сделки снизился на треть и составил 33 млн руб. По такой стоимости продаются самые бюджетные варианты апартаментов на первичном рынке в «Москва-сити». На лоты стоимостью до 30 млн руб. приходится 20% в структуре предложения. Еще 29% предложения занимают лоты стоимостью от 30 до 50 млн руб. Для сравнения – в августе 2017 г. доля таких лотов достигала значения 40%, 21% – предложения от 70 до 100 млн руб.

В целом, средняя стоимость одного апартамента в «Москва-сити» составляет 60,2 млн руб.

Больше всего сделок (87%) пришлось на лоты площадью до 100 кв. м. Средняя площадь сделки – 78 кв. м. Этот показатель за год снизился на 20%.

На начало августа 2018 г. в небоскребах «Москва-сити» на продажу было выставлено 935 апартаментов (110 800 кв. м), что на 38% выше аналогичного показателя 2017 г. Такой прирост связан со стартом продаж апартаментов в новой башне проекта Neva Towers весной 2018 г.

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Бизнес
Новости

Цена акций «Аэрофлота» обвалилась на новостях о возможных санкциях

Ведомости
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Акции «Аэрофлота» резко подешевели на открытии торгов Московской биржи в четверг на фоне новостей о санкционных рисках для российского государственного авиаперевозчика.

Стоимость бумаг компании падала на 12,2% к закрытию торгов среды, до 98,15 руб. К 10.35 цена скорректировалась до 102,25 руб (-8,45%) за акцию.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.

Новости о новых санкциях спровоцировали падение российского рынка и резкое ослабление курса рубля. Доллар на торгах Московской биржи подорожал до двухлетнего максимума.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Финансы
Новости

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

Ведомости
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг превысил 66 руб. впервые с 15 ноября 2016 г., приблизившись к 66,73 руб./$ (+118 коп., или 1,8% к закрытию предыдущих торгов), свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро превысил 77 руб. впервые с 16 апреля этого года, подскочив до 77,3 руб. (+117 коп., или 1,5%).

По состоянию на 10.15 мск доллар торгуется по цене 66,29 руб./$ (+77 коп., или 1,25% к закрытию предыдущих торгов), евро – 76,93 руб. (+78 коп., или 1%)

Рубль начал стремительно слабеть в среду вечером после анонсирования госдепартаментом США новых санкций против России в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта новость также способствовала падению российского фондового рынка.

Первый этап санкций, который вступит в силу с 22 августа, подразумевает ограничения на экспорт в Россию и финансовые операции. Ограничения на экспорт включают запрет поставок в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для авиационной техники.

До этого, в среду, негативно на курсе рубля сказались новости о подробностях законопроекта американских сенаторов о санкциях против России. Внесенный в сенат «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

Политика
Новости

СМИ узнали об отказе США бороться с хакерами вместе с Россией

Ведомости
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США отказались от идеи сотрудничать с Россией для предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники со стороны России и из США.

Издание напоминает, что российская сторона предложила США такое сотрудничество во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По словам собеседников издания, инициативу российские и американские чиновники обсуждали при подготовке к саммиту Путина и Трампа. Соответствующее положение было включено в проект совместного заявления двух стран, который подготовила Москва.

В документе, в частности, предлагалось «направить работу ответственных российских и американских государственных органов на принятие совместных и параллельных мер по недопущению дестабилизирующих действий в отношении критической инфраструктуры» двух стран.

«Критической инфраструктурой» называют объекты и сферы, от чьей работы зависят здоровье, безопасность и благосостояние людей. К ним относят, в частности, электростанции и АЭС, системы водоснабжения и управления транспортом, больницы, финансовый сектор и другие объекты.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о попытке суицида руководителя тушения пожара в Кемерове

Ведомости
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Руководитель отряда пожарных Андрей Бурсин, арестованный по обвинению в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, попытался покончить с собой в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его супругу Татьяну Бурсину.

7 августа следствие планировало провести психиатрическую экспертизу Бурсина, но затем его супруге сообщили, что он доставлен в больницу на лечение. «Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки», – рассказала Бурсина. Она считает, что спровоцировать мужа на попытку суицида могло давление со стороны следствия и отказ в свидании. По словам Бурсиной, 1 августа судья разрешила ей и старшему ребенку свидание с подследственным, но в СИЗО им отказали в свидании по распоряжению следователя Ивана Федорова. «Все свидания – только с его разрешения», – пояснила собеседница издания.

Адвокат обвиняемого Ольга Куприянова заявила «Интерфаксу», что Бурсин госпитализирован для проведения назначенных следствием экспертиз. Подобные экспертизы были проведены и в отношении других подследственных, отметила она. «Других комментариев, в том числе и по появившимся в отношении Андрея Бурсина слухам, я дать не могу», – заявила адвокат.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Бурсин, первым прибывший на место пожара, обвиняется в том, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел должную разведку и опрос очевидцев.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ нашли риски для «Северного потока – 2» в сенатском законопроекте о новых санкциях США

Ведомости
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Подготовленный группой сенаторов США законопроект «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» содержит в себе риски как для строительства экспортных газопроводов, в том числе «Северного потока - 2», так и для новых инвестиций в сырьевые стартапы. Об этом пишет «Коммерсантъ», изучивший 100-страничный документ.

Проект обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, которые будут инвестировать в зарубежные «энергетические проекты», поддерживают российские госкомпании и «окологосударственные (parastatal) российские образования». Порог допустимых инвестиций составляет всего $250 млн. Партнер юрфирмы Quorus Евгений Жилин отмечает, что в данном случае закон может иметь обратную силу, например, если стоимость проекта выросла в ходе его реализации. Само понятие «энергопроект» в билле не раскрывается, что допускает его широкую трактовку – от геологоразведки до строительства АЭС.

Механизмы для реализации этого положения проект предлагает заимствовать из CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций). Допускается арест платежей в адрес находящихся под санкциями лиц, их активов, введение запретов на долговое финансирование и заключение контрактов.

Документ предусматривает усиление санкций в отношении нефтяного сектора. Запрет может быть распространен на любые добывающие проекты, тогда как ранее он касался шельфовых участков и сланцевых месторождений.

Одной из наиболее уязвимых сфер оказывается и поставка нефтяникам программного обеспечения. Законопроект запрещает предоставлять товары, услуги и технологии, а также оказывать финансовую поддержу нефтекомпаниям из России, если «справедливая рыночная стоимость» контракта или поддержки — $1 млн или от $5 млн в течение года. Собеседник издания, близкий к рынку IT, рассказал, что лицензия стоит не более $1 млн на продукт, но многие нефтекомпании покупают их «модулями».

Выбор редактора
Политика
Новости

«Левада-центр» зафиксировал снижение уровня поддержки внешней политики Путина

Ведомости
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В России за два года стало заметно меньше тех, кто поддерживает внешнеполитический курс президента Владимира Путина. В 2016 г. таких было 22% россиян, сейчас - 16%. Это следует из социологического опроса «Левада-центра», на который ссылается РБК. С 19 по 25 июля социологи выясняли, чем Путин нравится и не нравится респондентам. Они опросили 1600 человек от 18 лет в 136 населенных пунктах в 52 регионах. Опрошенные могли выбрать один или несколько вариантов ответов.

Больше всего респондентам нравится в Путине то, что он – «опытный политик». Так думают 49%, тогда как в марте 2016 г. этот подход разделяли 33%. Энергичного и решительного политика в Путине видят 31% против 30% ранее, в его дальновидности убеждены 22% против 21%.

Однако число респондентов, убежденных в том, что Путин заботится о государственных интересах, с 2016 г. сократилось на 8%: так думают 17% против 25%. Настоящего лидера, способного повести за собой людей, в Путине узнают 17%, тогда как в 2016 г. так думали на 3% опрошенных больше.

Некоторым респондентам не нравится в Путине то, что он «связан с крупным капиталом». Так думают 17% опрошенных, с 2016 г. этот показатель не изменился, а в марте 2015 г. это раздражало 21% опрошенных. В том, что президенту чужды интересы народа, убеждены 16% опрошенных - это на 5% больше, чем в 2016 г. Связь Путина с коррумпированными политиками прослеживают 14% опрошенных против 17% ранее.

В начале августа социологи «Левада-центра» зафиксировали рост протестных настроений на фоне пенсионной реформы. Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 г. превысила 40%-ный порог.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Выбор редактора
Политика
Новости

WP узнала о проекте указа о санкциях за вмешательство в выборы США

Ведомости
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Проект указа, разрешающего президенту США Дональду Трампу вводить санкции в отношении стран, которые вмешиваются в американские выборы, разработал Белый дом. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на 8-страничный черновик документа. Собеседник издания в администрации уточнил, что эта редакция не является окончательной и в документ могут вноситься изменения.

В нынешней версии документ дает президенту право вводить санкции в отношении «десяти из 30 крупнейших компаний» в стране, правительство которой вмешивалось в выборы в США. При этом проект не предусматривает обязательного введения санкций для таких компаний. Обязательные санкции будут действовать в отношении физических лиц, непосредственно участвовавших в атаках на избирательную систему. Такие санкции были введены в отношении сотрудников «Агентства интернет-исследований», известного также как «фабрика троллей», которых обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г.

Проект Белого дома является одной из последних попыток администрации Трампа продемонстрировать серьезность в борьбе с дезинформацией и хакерством, отмечает издание.

Ранее стало известно о внесении группой сенаторов в конгресс законопроекта о санкциях, который предусматривает систематизацию действующих ограничений и, в частности, создание механизма по борьбе с хакерами. «Злонамеренную деятельность в киберпространстве», как говорится в законопроекте, должен отслеживать офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики в госдепартаменте.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Выбор редактора
Экономика
Новости

Госдеп оценил влияние новых санкций на российскую экономику

Ведомости
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Анонсированные госдепартаментом США новые санкции в отношении России по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могут затронуть товары на «сотни миллионов долларов». Об этом в ходе специального телефонного брифинга во внешнеполитическом ведомстве США заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, имя которого не уточняется. Стенограмма опубликована на сайте госдепартамента.

Исходя из конвенции о введении санкций от 1991 г. ограничительные меры будут вводиться в два этапа, подтвердил чиновник. Первый предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. В Россию будет запрещено ввозить товары, используемые в обеспечении национальной безопасности, в том числе электронные устройства двойного назначения и их компоненты, испытательное и калибровочное оборудование для авиационной техники.

Санкции затронут практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих, пояснил американский чиновник. Он заявил, что эффект от новых ограничений может затронуть до 70% российской экономики, при этом выразив опасение, что приведенные им специфические цифры могут быть не совсем точными. Сотрудник администрации уточнил, что исторически более 50% лицензий российского министерства торговли включают как минимум один элемент, имеющий отношение к национальной безопасности.

Второй пакет санкций, который может быть введен через три месяца после первого, будет означать снижение уровня дипломатических отношений, максимальное сокращение внешней торговли и запрет на полеты в США для «Аэрофлота». Этот этап санкций чиновник назвал «более драконовскими», чем те, что вводятся на первом этапе. Второй этап санкций может быть приведен в действие в том случае, если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Выбор редактора
Политика
Новости

В российском посольстве назвали «драконовскими» анонсированные США санкции

Ведомости
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Новые антироссийские санкции, которые по заявлению госдепартамента будут введены 22 августа, в посольстве России в США назвали «драконовскими». Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

О готовящихся санкциях госдепартамент сообщил российскому советнику-посланнику 8 августа. В посольстве отмечают, что они вводятся под «надуманным предлогом «использования правительством Российский Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании С[ергея] Скрипаля и его дочери».

В ответ на просьбу российских дипломатов представить доказательства Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения, говорится в сообщении посольства. «В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России», - отмечают в диппредставительстве. В дипмиссии предложили «предать гласности переписку по этому вопросу», но «ответа пока не последовало».

Накануне на новостях о новых санкциях США по «делу Скрипалей» курс доллара достиг нового максимума с начала года - 65,46 руб.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Выбор редактора
Финансы
Новости

Котировки Сбербанка упали почти на 8% на закрытии торгов в Лондоне

Ведомости
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Котировки Сбербанка к закрытию торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) упали на 7,94%, глобальные депозитарные расписки (GDR) большинства российских компаний к закрытию торговой сессии существенно подешевели. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость GDR Сбербанка снизилась на 7,94% и составила $12,06 за бумагу.

Стоимость GDR «Роснефти» по итогам торгов опустилась на 1,74% до $6,55, GDR «Лукойла» – на 2,26% до $69,34. Стоимость GDR «Газпрома» снизилась на 0,86% и составила $4,41, «Газпром нефти» – на 5,43% до $24,4. Бумаги ВТБ подешевели на 4,57% до $1,44, GDR «Магнита» – на 1,64% до $16,48. Бумаги АФК «Система» подешевели на 4,84% до $2,64.

На прошлой неделе американские сенаторы внесли на рассмотрение в конгресс законопроект о расширении санкционного режима в отношении России. Проект закона предполагает введение ограничений в отношении госдолга России и госбанков.

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Экономика
Новости

Минфин оценил возможность введения санкций в отношении госдолга России

Ведомости
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Минфин скептически воспринял возможность введения санкций США в отношении госдолга России. По мнению ведомства, такие новости болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ). В США ранее уже обсуждали возможность распространения санкций на российский госдолг. Однако эти обсуждения так ни к чему и не привели, передает позицию министерства «РИА «Новости».

Сейчас российский финансовый рынок снова оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, «предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их в том числе на суверенные облигации России», уточнили в ведомстве.

Ранее американский минфин заявил, что подобная мера будет иметь негативный эффект для американских инвесторов.

На прошлой неделе группа республиканцев и демократов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект «Акта о защите США от агрессии Кремля от 2018 г.». Он предполагает расширение санкционного режима в отношении России, в частности ограничения против госдолга, жесткие санкции против ведущих российских банков. Сам законопроект на сайте конгресса пока не опубликовали.

Санкционный режим в отношении России власти США хотят расширить из-за якобы продолжающихся попыток Москвы вмешаться в выборы в США, а также из-за ситуации в Сирии и на Украине. Один из авторов законопроекта – Линдси Грэм заявил ранее, что новые ограничения станут «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».

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