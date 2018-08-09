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Менее половины дольщиков Urban Group подали заявления о требовании квартир

Дольщики группы компаний, входящих в Urban Group, подали Конкурсному управляющему 6052 заявления на включение в реестр требований о передаче жилых помещений. Это менее половины от общего количества проданных и зарегистрированных в Росреестре квартир в домах Группы, говорится в сообщении пресс-службы Конкурсного управляющего. Всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено 19 469 договоров долевого участия.

«Cрок подачи заявлений ограничен тремя месяцами со дня публикации в газете «Коммерсантъ» извещения о банкротстве (21.07.2018)», – говорится в сообщении.

Больше всего заявлений о передаче жилья поступило от дольщиков ЖК «Видный город» (1318 заявлений) и ЖК «Солнечная система» (1312 заявлений). Дольщики ЖК «Митино О2» подали 924 заявления, «Опалиха О3» – 1077 заявлений. Дольщики проектов на самой низкой стадии готовности – ЖК «Лесобережный» и ЖК «Лайково» – подали соответственно 763 и 703 заявления.

Напомним, что Конкурсным управляющим застройщиков, входящих в Urban Group, утверждена Светлана Аглинишкене, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

Ранее правительство РФ уже утвердило дорожную карту восстановления прав дольщиков обанкротившегося застройщика. Согласно документу, все дома компании будут достроены до 2023 г.