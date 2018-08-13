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Темпы роста выдачи ипотеки в России составляют более 60% ежемесячно

Ежемесячные темпы роста выдачи ипотечных кредитов в России за последние 10 месяцев составляют 60% и более к предыдущему году, говорится в сообщении компании «Дом.рф». Так, по данным компании, в июле россияне взяли ипотечных кредитов на 245–255 млрд руб. Это на 60% выше июля 2017 г.

Всего за семь месяцев текущего года в нашей стране выдано около 785 000 ипотечных жилищных кредитов на сумму более 1,55 трлн руб., что на 68% больше выдачи за аналогичный период прошлого года. При этом с начала текущего года общая сумма взятых россиянами ипотечных кредитов уже превысила итог всего 2016 года, когда было выдано кредитов на сумму 1,47 трлн руб. По оценкам «Дом.рф», рекорд выдачи 2017 г. (2 трлн руб.) может быть побит уже по итогам девяти месяцев.

Рынок ипотеки растет в первую очередь за счет новых кредитов: за семь месяцев рефинансирование составляет 14% всей выдачи ипотечных кредитов. Таким образом, за его вычетом в стране выдано «новой» ипотеки на сумму более 1,3 трлн руб. (+44% к семи месяцам 2017 г.).

По прогнозам компании, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики в 2018 г. может быть предоставлено около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн руб., что в 1,5 раза превысит уровень 2017 г.

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