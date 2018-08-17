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Недвижимость
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Квартиры для 2500 дольщиков Urban Group достроят до конца года

Ведомости
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В четырех жилых проектах обанкротившейся компании Urban Group начались работы по подготовке стройплощадок - всего до конца 2018 г. будут достроены дома для 2500 дольщиков. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Дом.рф».

Сейчас работы на стройплощадках начались в ЖК «Видный город», «Солнечная система» и «Митино О2». Также сегодня рабочие вышли на площадку ЖК «Опалиха О3». Первый из незавершенных домов (под номером 7) в этом комплексе планируется сдать в текущем году. Степень готовности дома составляет 95%. Квартиры в доме проданы около 600 дольщиков.

Также в этом году будет достроен дом номер 5 в ЖК «Солнечная система» (около 1100 дольщиков), дом номер 7 в ЖК «Видный город» (около 400 дольщиков) и дом номер 6 в ЖК «Митино О2» (около 400 дольщиков).

Всего в проектах проектах Urban Group заключено 19 469 договоров долевого участия. Согласно утвержденной Правительством РФ «дорожной карте», все дома проблемного застройщика будут достроены к началу 2023 г.

Политика
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СКР начал проверку из-за обнаруженных в заброшенном отделении ФМС документов

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту обнаружения на юго-западе Москвы в здании бывшего отделения Федеральной миграционный службы (ФМС) служебной документации. Об этом говорится в канале СКР в TamTam. Московские следователи пытаются установить происхождение брошенных в здании документов – заграничных паспортов, различных архивных документов и бланков, связанных с выдачей разрешений на временное проживание в стране.

Управление МВД по Москве также начало проверку по факту обнаружения служебной документации. Об этом говорится на сайте столичного главка полиции. «По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности, а материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – уточнили в МВД.

Ранее блогер Лана Сатор выложила в Instagram фото заброшенных документов. «Кубометры оставленных документов – заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое», – говорится в подписи к фото.

Девушка рассказала «Варламов.ру», что в здание она попала через открытое окно. Позже она сообщила в Instagram, что ночью полицейские «оперативно вывезли все документы из заброшенного здания и опечатали двери».

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Бизнес
Новости

Бывший сотрудник Tesla обвинил Маска в шпионаже за персоналом

Ведомости
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Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск лично поручал «прослушивание и взлом телефонов и компьютеров сотрудников Tesla», пожаловался в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США уволенный сотрудник службы безопасности компании Карл Хансен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление юридической фирмы Meissner Associates, которая представляет его интересы.

Бывший сотрудник производителя электромобилей также обвинил Tesla в замалчивании преступной деятельности на одном из предприятий в штате Невада, отмечает New York Post.

В жалобе Хансена говорится, что Tesla отказалась сообщить правоохранительным органам о вовлеченности некоторых сотрудников на фабрике Gigafactory в торговлю наркотиками. Речь идет о «значительных объемах кокаина», которые переправлялись в интересах мексиканского картеля, утверждает бывший сотрудник Tesla.

Пресс-служба Tesla назвала некоторые обвинения заведомо фальшивыми. «Другие ничем не подкреплены, так что мы предполагаем провести дополнительное расследование, чтобы проверить информацию, которую он получил из вторых рук из единственного анонимного источника», — подчеркнул представитель компании в беседе с изданием.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

Бизнес
Новости

РСПП предупредил о риске дефолта компаний из-за инициативы Белоусова

Ведомости
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Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по налоговой политике (РСПП) пришел к выводу, что инициатива помощника президента Андрея Белоусова об изъятии доходов у металлургических, химических и горнометаллургических компаний может привести к дефолту некоторых из них. Позиция комитета опубликована на сайте РСПП. Предложение Белоусова отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, отметили в РСПП.

Ранее Белоусов предложил изучить возможность изъятия в бюджет доходов металлургических, химических и горнометаллургических компаний, которые были получены из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля. Если рентабельность нефтяной и газовой отраслей выровнять, то бюджет получит 513,66 млрд руб., сообщал Белоусов в письме президенту Владимиру Путину. Это необходимо для выравнивания налоговой нагрузки, пояснял помощник президента «Ведомостям».

Однако, по мнению РСПП, инициатива Белоусова нарушает основные принципы налоговой системы и предпринимательской деятельности. Она может привести к сокращению инвестиционных и социальных программ. «Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности», - считают в РСПП. Эти негативные последствия повлияют на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских компаний на мировом рынке. В конечном счете отрицательный эффект скажется на смежных отраслях и приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП.

Ранее РСПП направил письма с критикой инициативы Белоусова в пять министерств и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В четверг, 16 августа, состоялось внеочередное заседание комитета РСПП по налоговой политике. На заседании представители химических, металлургических и нефтехимических компаний обсудили инициативу и пришли к выводу, что изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимет стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий. Инициатива Белоусова не позволит исполнить майский указ президента в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров.

Белоусов 24 августа собирается лично встретиться с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых он предложил изъять свыше 500 млрд руб. доходов. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех из 14 компаний, попавших в составленный Белоусовым список. На встречу были приглашены руководители именно этих 14 компаний, уточнил один из собеседников «Ведомостей». По его мнению, Белоусову вряд ли удастся собрать даже половину приглашенных.

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Бизнес
Новости

Акции «Газпром нефти» обновили исторический максимум

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Стоимость акций «Газпром нефти» на торгах в пятницу обновила исторический максимум. На 11:03 мск бумаги компании по отношению к закрытию предыдущей сессии подорожали на 2,04% до 349,8 руб. Утром цена акций поднималась до 355 руб., что является историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Акции «Газпром нефти» дорожают на фоне отчета о финансовых результатах компании по МСФО за первое полугодие 2018 г.

Чистая прибыль «Газпром нефти» в отчетном периоде увеличилась почти в полтора раза – до 166,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Выручка компании выросла на 24,4% и составила 1,134 трлн руб., EBITDA – на 49,8% до 368,2 млрд руб.

В четверг, 16 августа, финансовый директор компании Алексей Янкевич во время телеконференции сообщил, что компания планирует выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев. Он также заявил о возможном увеличении дивидендных выплат. Насколько этот показатель может быть увеличен, он уточнять не стал. «Безусловно, дивиденды будут расти, но плоха та компания, которая не ищет проекты и все отдает на дивиденды», – пояснил Янкевич. По его словам, за счет увеличения прибыли может быть ускорена программа модернизации НПЗ. «Газпром нефть» также не исключает возможности войти в новые проекты по добыче.

Технологии
Новости

«Одноклассники» покажут чемпионат Италии по футболу

Ведомости
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Соцсеть «Одноклассники» покажет матчи чемпионата Италии по футболу в новом сезоне 2018/19. Компания договорилась с «Телеспортом» о бесплатных трансляциях матчей серии А. Об этом говорится в пресс-релизе «Одноклассников». Трансляции игр будут доступны в группе телеканала «Сила» в соцсети. Финансовые условия контракта в сообщении не приводятся.

В первом туре в соцсети будут показаны пять из восьми матчей тура (две игры перенесены из-за событий в Генуе): «Ювентус» – «Кьево» (в этой игре Криштиану Роналду впервые дебютирует в серии А), «Лацио» – «Наполи», «Торино» – «Рома», «Сассуоло» – «Интер», «Аталанта» – «Фрозиноне». В дальнейшем «Одноклассники» обещают показывать все игры каждого тура. Среди комментаторов будут Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев и Алексей Андронов.

В группе телеканала «Сила» в «Одноклассниках» и «В контакте» (обе сети принадлежат Mail.ru Group) с прошлого года можно смотреть матчи чемпионата Испании по футболу. По данным «Одноклассников», игры прошлого сезона Ла Лиги посмотрели 19 млн уникальных пользователей.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

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Бизнес
Новости

Совет директоров UC Rusal одобрил перевод компании в Россию

Ведомости
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Совет директоров второго крупнейшего в мире производителя алюминия UC Rusal одобрил подготовку к переводу компании под российскую юрисдикцию. Сейчас она зарегистрирована на острове Джерси. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров компании поручил менеджменту подготовить детальный план действий по смене юрисдикции. «Руководство компании должно разработать и представить совету подробный план действий для перерегистрации компании с учетом, среди прочего, соблюдения всех необходимых требований», - указывается в сообщении. Речь идет о требованиях бирж, регуляторов и других заинтересованных организаций. Окончательно решение о перерегистрации должны одобрить акционеры UC Rusal. В сообщении подчеркивается, что смена юрисдикции соответствует интересам компании.

В сообщении уточняется, что решение принято после принятия в России закона о специальных административных районах. Он вступил в силу в начале августа. Офшоры будут созданы на территории острова Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. О планах UC Rusal перерегистрироваться в России ранее говорил источник «Интерфакса» и подтверждал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Ранее о скорой смене юрисдикции своей энергетической «дочки» En+ Holding сообщил En+ Олега Дерипаски. Совет директоров энергометаллургической группы, попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод 100%-ной «дочки» En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию. Об этом говорилось в сообщении группы от 16 августа. En+ Holding Limited стала первой компанией, решившей переехать в российские офшоры.

Дерипаска контролирует 48,13% UC Rusal через En+, где владеет 66%. Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN list) владеет 26,5% UC Rusal после выкупа доли «Онэксима» в феврале. Еще 8,75% акций UC Rusal принадлежит Glencore.

Финансы
Новости

«Мегафон» займет в Сбербанке 80 млрд рублей

Ведомости
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«Мегафон» подписал кредитное соглашение со Сбербанком на сумму 80 млрд руб, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк уже выдал оператору кредиты на 25 млрд руб. в виде двух траншей – 15 и 10 млрд руб. под фиксированную ставку сроком на четыре года и пять лет соответственно. «Мегафон» планирует потратить деньги на «общекорпоративные» цели, а при необходимости – на программу выкупа выпущенных и размещенных обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, сообщает «Сбербанк»

«Мы высоко оцениваем качество нашего многолетнего сотрудничества с «Мегафоном» и рады поддерживать компанию в реализации ее стратегии развития», – отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Ранее оператор привлек также 21 млрд руб. по кредитному соглашению с Альфа-банком. Кредит под фиксированную процентную ставку «Мегафон» получил на три года. Компания уточняла, что может направить эти деньги на финансирование выпущенных и размещенных обыкновенных акций и GDR компании.

Финансы
Новости

Центробанк отозвал лицензию у Московского вексельного банка

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского вексельного банка. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В сообщении пресс-службы Банка России уточняется, что кредитная организация регулярно проводила операции для сокрытия реального финансового положения банка, а также не проводила адекватную оценку принимаемых рисков. В результате на балансе банка «образовался значительный объем активов сомнительного качества», объяснил ЦБ. Ухудшение финансовых показателей банка, в свою очередь, создало угрозу для его кредиторов и вкладчиков.

В связи с этим в течение года ЦБ четыре раза применял в отношении банка меры, в том числе ограничивал привлечение вкладов. Руководители и собственники банка не нормализовали его работу, и регулятор решил отозвать у него лицензию на проведение банковских операций, говорится в пресс-релизе.

Банк входит в систему страхования вкладов. По данным ЦБ, на 1 августа по величине активов Московский вексельный банк занимал 419-е место в банковской системе России.

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Политика
Новости

Минкомсвязи предложило перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты

Ведомости
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Минкомсвязи предложило ввести отечественную криптографическую защиту в сетях связи, что потребует от операторов перевести абонентов на новые сим-карты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», обратившая внимание на текст проекта соответствующего приказа.

Новые требования обусловлены вступлением в силу «закона Яровой». Идентификация абонентов должна проходить с помощью сертифицированного Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрования, говорится в проекте документа. Сим-карты, таким образом, становятся по статусу сертифицированными средствами защиты информации, и продавать их обычным образом - на массовом рынке – уже нельзя.

На регистрацию в Минюст проект был направлен 3 августа, а 15 августа документ вернули на доработку, следует из данных consultant.ru. Минэкономразвития выдало на документ положительный отзыв, но призвало его доработать. В обсуждении участвовали также МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ». Пресс-служба Минкомсвязи комментировать изданию эту информацию не стала.

По оценке самих операторов, исполнение предложенных мер будет стоить не менее 5 млрд руб., а также потребует необходимости регулярной замены сим-карт у абонентов, уточняет газета. Согласно оценке МЭР, расходы на реализацию требований могут составить 83,2 млрд руб. Кроме того, потребуются затраты на усиление криптозащиты в 700 млн руб., полагает ведомство.

Сейчас российские операторы покупают сим-карты у двух иностранных производителей. Те встраивают в них собственную криптографическую защиту. Собеседник в одном операторов связи в беседе с газетой признал, что нет гарантий того, что зарубежные компании по запросу иностранных спецслужб не передадут им ключи доступа к сим-картам. «Пока мы видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов», – заявил газете собеседник в МТС.

Бизнес
Новости

Гендиректор Google ответил на претензии сотрудников из-за поисковика Dragonfly

Ведомости
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Гендиректор Google Сундар Пичаи не исключил, что компания откажется от разработки поисковика Dragonfly для китайского рынка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече Пичаи с сотрудниками компании.

Пичаи, обращаясь к подчиненным, подчеркнул, что компания пока далека от запуска продукта. «Будем ли мы делать это (запускать поисковик для Китая), можем ли мы сделать это, пока неясно. Команда уже давно занимается этим вопросом. Я думаю, что они изучают различные варианты», - добавил гендиректор компании. Издание отмечает, что это первые заявления Пичаи о существовании китайского проекта.

Около 1000 сотрудников Google ранее потребовали от компании раскрыть информацию о создаваемом для китайских пользователей поисковике Dragonfly. Они объяснили свое желание стремлением понять этические последствия своей работы. В документе, направленном руководству Google, говорилось, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». «Мы остро нуждаемся в <...> приверженности прозрачным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что они разрабатывают», - подчеркивалось в письме.

О том, что Google работает над созданием поисковой системы, предназначенной исключительно для Китая, писали The New York Times и другие СМИ. По их данным, поисковик позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий законодательство этой страны. В черный список можно будет включить, например, запросы о правах человека, религии, демократии, протестах и другие.

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Политика
Новости

Пентагон допустил отработку Китаем удара по базам США

Ведомости
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Китай в последние несколько лет расширил операции своих бомбардировщиков, что выглядит так, как будто Пекин «отрабатывает нанесение ударов» по США и целям их союзников. Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона перед конгрессом об отношениях с КНДР.

Американские военные отмечают, что с 2016 г. Китай расширил надводные операции своих бомбардировщиков на сложных морских участках. Целью таких полетов может стать отработка ударов по военным базам США в Тихом океане, в том числе расположенным на острове Гуам. Также в Пентагоне допускают, что таким образом Китай хочет послать некий сигнал региональным игрокам.

Пентагон указывает, что с развитием стратегической авиации Китай стал обладателем всех компонентов триады – средств доставки ядерного оружия – в дополнение к межконтинентальным баллистическим ракетам и атомным подводным ракетоносцам. Американские военные отмечают, что несмотря на публичные заявления Пекина против мобилизации космоса, Китай укрепляет там свои возможности.

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