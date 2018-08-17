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Квартиры для 2500 дольщиков Urban Group достроят до конца года

В четырех жилых проектах обанкротившейся компании Urban Group начались работы по подготовке стройплощадок - всего до конца 2018 г. будут достроены дома для 2500 дольщиков. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Дом.рф».

Сейчас работы на стройплощадках начались в ЖК «Видный город», «Солнечная система» и «Митино О2». Также сегодня рабочие вышли на площадку ЖК «Опалиха О3». Первый из незавершенных домов (под номером 7) в этом комплексе планируется сдать в текущем году. Степень готовности дома составляет 95%. Квартиры в доме проданы около 600 дольщиков.

Также в этом году будет достроен дом номер 5 в ЖК «Солнечная система» (около 1100 дольщиков), дом номер 7 в ЖК «Видный город» (около 400 дольщиков) и дом номер 6 в ЖК «Митино О2» (около 400 дольщиков).

Всего в проектах проектах Urban Group заключено 19 469 договоров долевого участия. Согласно утвержденной Правительством РФ «дорожной карте», все дома проблемного застройщика будут достроены к началу 2023 г.