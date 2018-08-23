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Арендаторы сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» попросили Путина помочь рассчитаться по кредитам

Бывшие арендаторы сгоревшего в Кемерове ТРЦ «Зимняя вишня» опубликовали в сети «В контакте» видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. После пожара в ТЦ в конце марта они потеряли свой бизнес и не могут теперь расплатиться с кредитами.

Арендаторы просят оказать им содействие в решении проблем с ВТБ и Сбербанком в части списания долгов либо уменьшении кредитной ставки, дополнительном субсидировании, необходимом для продолжения или восстановления бизнеса.

«Для многих из нас этот бизнес единственный. У большинства он был обеспечен кредитами. Все сгорело, а долги остались. За пять месяцев на них набежали такие штрафы, что расплатиться мы уже не в состоянии», – говорят авторы послания.

Кроме того, авторы послания просят помощи в возмещении им материального ущерба собственниками ТРЦ либо виновниками пожара.

Предприниматели заявили, что неоднократно обращались со своими вопросами в администрацию Кемерова и Кемеровской области, но поддержки не получили.

«Власти постоянно отписываются, реальной помощи нам никакой не оказывают», – говорится в видеообращении.

По словам арендаторов, они все получили постановления Следственного комитета о признании их потерпевшими.

Между тем, на сайте департамента по развитию предпринимательства Кемеровской области говорится, что 6 июня и. о. губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилевым подписано постановление Коллегии администрации Кемеровской области № 194 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на ведение предпринимательской деятельности».

Согласно документу субсидии в размере 100 000 руб. должны получить предприниматели, работавшие до момента начала пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и пострадавшие в результате этого пожара.

«Бюджетные средства будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе при условии соблюдения их целевого назначения: субсидия должна быть потрачена на ведение предпринимательской деятельности (приобретение товаров, оборудования, средств и технологий, программного обеспечения, ремонт объектов движимого и недвижимого имущества и т. д.)», – говорится в сообщении на сайте департамента.

В свою очередь один из юристов, помогающих потерпевшим по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», Антон Крючков, сообщил «Интерфаксу», что часть предпринимателей получили эту целевую субсидию из областного бюджета.

«Сумма смехотворная, к тому же ее нельзя направить на кредиты, гашение долгов перед сотрудниками и поставщиками, которые остались без заказов. Можно использовать ее только на запуск нового бизнеса – приобретение оборудования, товара. Непременно понадобятся дополнительные кредитные средства, в которых банки откажут из-за испорченной кредитной истории», – сказал юрист.

По данным юриста, к настоящему времени субсидию получили не более половины предпринимателей. Всего из-за пожара пострадали более 50 арендаторов, при этом пострадавшими были признаны не все, передает «Интерфакс».