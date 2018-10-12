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Эксперты рассказали о рекордном количестве сделок со складами в Московском регионе

По итогам 9 месяцев текущего года в Московском регионе было арендовано и куплено около 1,3 млн кв. м складских площадей, что является абсолютным рекордом за всю историю рынка складской недвижимости Москвы, говорится в исследовании компании Knight Frank.

К примеру, в 2013 г., ставшем одним из лучших по спросу на складские площади, было арендовано и куплено около 904 000 кв. м складов, в 2017 – около 818 000 кв. м.

Между тем, только в III квартале 2018 г. было заключено сделок на 445 000 кв. м складских площадей, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Больше всего складов в столичном регионе заняли розничные компании, которые арендовали и купили в совокупности более 500 000 кв. м площадей. На втором месте компании-производители: около 216 000 кв. м площадей.

Крупнейшей сделкой в этом году стала договоренность компаний Leroy Merlin и SGI (правообладатель земельных участков в Подмосковье) о строительстве 140 000 кв. м складов в логистическом комплексе «Белый раст». Объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб.

На втором месте аналогичная сделка «Детского мира» и «PNK Group», которые подписали соглашение о возведении распределительного центра в 62 000 кв. м в «PNK парке Бекасово». Размер инвестиций составит 2,5 млрд руб.

По прогнозам экспертов компании, к концу 2018 г. совокупный объем сделок по достигнет 1,5-1,6 млн кв. м.