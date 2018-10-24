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Мэрия Москвы оценила обязательства застройщиков перед покупателями квартир в 2019 году

В следующем году застройщики в Москве обязаны передать гражданам около 7,5 млн кв. м недвижимости, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на конференции «Ведомостей» MREF.

Тимофеев рассказал, что, согласно проектным декларациям, опубликованным на сайтах застройщиков, «общий инвестиционный объем жилищного строительства в 2019 г. составит 7,5 млн кв. м, из них 5,3 млн кв. м — жилая, продаваемая площадь». При этом он отметил, что «это очень большой показатель» и что, «возможно, будут какие-то переносы».

По словам чиновника, число договоров долевого участия (ДДУ) на жилье за 9 месяцев 2018 г. выросло на 47% (до 53 861 ДДУ) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Сегодня в Москве в соответствии с 214-ФЗ продается 557 жилых объектов. Также в годовом выражении существенно выросло и количество ДДУ на нежилую недвижимость: рост за 9 месяцев составил 39% 16 864 нежилых ДДУ.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что в Москве ввод жилья вырос за 9 месяцев на 28% до 1,8 млн кв. м.