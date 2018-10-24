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Недвижимость
Новости

Мэрия Москвы оценила обязательства застройщиков перед покупателями квартир в 2019 году

Ведомости
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В следующем году застройщики в Москве обязаны передать гражданам около 7,5 млн кв. м недвижимости, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на конференции «Ведомостей» MREF.

Тимофеев рассказал, что, согласно проектным декларациям, опубликованным на сайтах застройщиков, «общий инвестиционный объем жилищного строительства в 2019 г. составит 7,5 млн кв. м, из них 5,3 млн кв. м — жилая, продаваемая площадь». При этом он отметил, что «это очень большой показатель» и что, «возможно, будут какие-то переносы».

По словам чиновника, число договоров долевого участия (ДДУ) на жилье за 9 месяцев 2018 г. выросло на 47% (до 53 861 ДДУ) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Сегодня в Москве в соответствии с 214-ФЗ продается 557 жилых объектов. Также в годовом выражении существенно выросло и количество ДДУ на нежилую недвижимость: рост за 9 месяцев составил 39% 16 864 нежилых ДДУ.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что в Москве ввод жилья вырос за 9 месяцев на 28% до 1,8 млн кв. м.

Политика
Новости

Министр внутренних дел Италии обвинил россиян в обрушении эскалатора в Риме

Ведомости
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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сегодня обвинил самих болельщиков ЦСКА из России во вчерашнем инциденте в римском метро, когда под людьми обрушился эскалатор. «Считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые прыгали и устраивали бардак. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», — сказал министр в эфире итальянской радиостанции RTL.

Сальвини признал, что в Риме большое и сложное городское хозяйство, поэтому отдельные станции римского метрополитена действительно требуют проверки оборудования и ремонта.

О том, что в случившемся виноваты россияне, говорила и мэр Рима Вирджиния Раджи, побывавшая накануне на месте происшествия. «Свидетели говорят, что болельщики прыгали и танцевали на ступенях эскалатора. Нам предстоит понять, что именно произошло», — заявила мэр Рима.

Авария в римском метро произошла 23 октября около 20.00 мск на центральной станции Repubblica. Под несколькими десятками болельщиков ЦСКА, которые ехали на матч Лиги Чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на стадион Olimpico, сломался эскалатор. Под тяжестью людей ступени поехали вниз, люди не могли удержаться на ногах и падали, скатываясь вниз и блокируя выход с нижней площадки.

По последним данным, пострадали около 30 болельщиков ЦСКА, из них 12 раненых — в основном с травмами и переломами ног — отправлены в больницы. Прокуратура Рима и руководство метро столицы Италии расследуют инцидент. Компания, эксплуатирующая римское метро, заверила, что проверка и ремонт всех эскалаторов проводится ежемесячно.

Клуб ЦСКА 23 октября проиграл «Роме» со счетом 0:3.

В римском метро пострадали десятки российских болельщиков

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Финансы
Новости

Желающих застраховать очередной запуск ракеты «Союз» к МКС не нашлось

Ведомости
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Ни одна российская страховая компания не подала заявку на участие в открытом запросе предложений по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» и грузом, который нужно доставить на Международную космическую станцию (МКС), сообщает «Интерфакс». Это следует из закупочной документации на сайте госзакупок.

В связи с отсутствием заявок открытый запрос предложений признан несостоявшимся, отмечается в протоколе.

Заказчиком услуги выступал входящий в Роскосмос ФГУП «ЦЭНКИ» (организация, занятая эксплуатацией наземной инфраструктуры), запрос предложений был объявлен 10 октября. Максимальная премия по договору составляла 116,5 млн руб. Общая страховая сумма — 3,2 млрд руб., из них 3 млрд руб. — это страхование корабля, а 200 млн руб. — груза. Страховым случаем считается утрата или гибель застрахованного имущества, то есть корабля и груза.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что «Прогресс МС-10» планируется запустить 15-18 ноября.

Последняя попытка запустить корабль к МКС оказалось неудачной. 11 октября при запуске с космодрома «Байконур» пилотируемого корабля «Союз МС-10» ракетой «Союз-ФГ» произошла авария. Корабль должен был доставить на МКС груз и двух новых членов экипажа — космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга. После аварии экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. 

Риски при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» и его стыковке с МКС были застрахованы в СК «Согласие» на 4,65 млрд руб. В компании отмечали, что если этот инцидент будет признан страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС

Политика
Новости

В мэрии Сочи провели обыски

Ведомости
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Правоохранительные органы в среду провели обыски в городской администрации Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Пресс-служба сочинской мэрии подтвердила агентству информацию о проведении следственных мероприятий.

По данным «Интерфакса», выемка документов прошла в нескольких кабинетах: исполняющего обязанности мэра Ивана Бомбергера и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова. Бомбергера и Малова задержали, добавил собеседник агентства.

В апреле Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука, которого подозревают в превышении должностных полномочий. В октябре были задержаны первый вице-мэр города Сергей Юрин и бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков, а также заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Александр Иванов, сообщал «Интерфакс». Официальных сообщений от СКР пока не было.

10 самых небезопасных городов России

Политика
Новости

Ищенко рассказал о давлении на депутатов из-за подписей за Кожемяко

Ведомости
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Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал о давлении на муниципальных депутатов региона по поводу подписей за врио главы региона Олега Кожемяко. Об этом Ищенко рассказал в интервью «Новой газете».

«Собирают депутатов и открыто говорят: вы должны голоса муниципального фильтра отдать только Кожемяко, а потом они будут распределяться уже по другим кандидатам. Понятно, что хотят допустить только подконтрольных спойлеров», – заявил Ищенко.

Все кандидаты на пост губернатора региона должны пройти муниципальный фильтр. При желании участвовать в выборах главы Приморья надо собрать подписи 7% муниципальных депутатов, то есть 140 голосов, сообщал ТАСС.

Первый тур губернаторских выборов в Приморье прошел в единый день голосования, 9 сентября. Никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. По результатам подсчета 100% протоколов на тот момент врио руководителя региона Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко – 24,64%. Второй тур состоялся 16 сентября, в нем принимали участие только Тарасенко и Ищенко. По итогам обработки 100% протоколов коммунист набрал всего на 7650 голосов меньше своего соперника. Крайизбирком отменил итоги второго тура из-за нарушений в ходе голосования. Следующие выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Политика
Новости

Патрушев призвал к усилению контроля за оборотом оружия

Ведомости
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Секретарь Совбеза Николай Патрушев призвал усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов после трагедии в Керченском политехническом колледже. Руководителям регионов и территориальным органам, исполнительной власти «крайне важно обеспечить должную безопасность и охрану подобных объектов, повысить эффективность предупредительно-профилактической работы с молодежью, принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов», приводит «Интерфакс» его заявление на выездном совещании.

Патрушев напомнил, что нападения учащихся на сверстников случались и ранее. В связи с этим он призвал «провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствовавших совершению подобных преступлений».

Ранее Росгвардия предложила ввести практику обязательного уведомления гражданами представителей территориальных органов о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о владельцах оружия, которые берут его с собой в поездку более чем на трое суток.

17 октября в керченском политехническом колледже 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу из ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, после чего покончил с собой. В результате инцидента 21 человек погиб, несколько десятков получили ранения.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

Ведомости
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Итальянская компания Eni вышла из проекта с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря. Об этом сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» - последнее ссылается на представителя правительства России. Агентство не уточняет его имя.

По данным «Интерфакса», Eni вышла из проекта еще в марте 2018 г. Кроме того, стороны обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, добавил представитель правительства. Там компании собирались осваивать два участка – Федынское и Центрально-Баренцевское.

«Роснефть» и Eni заключили соглашение о сотрудничестве по разработке участков шельфов Черного и Баренцева моря в 2012 г. Совместные проекты Eni и «Роснефти» оказались под угрозой закрытия из-за риска вторичных санкций, которые США обещали наложить на любые компании, сотрудничающие с Россией в глубоководных, арктических и сланцевых нефтяных проектах, писал «Коммерсантъ» в мае 2018 г. Однако в «Роснефти» и Eni газету заверили, что компании остаются партнерами по шельфу и о ликвидации совместного предприятия речи не идет.

Какие страны влияют на нефтяные цены

Финансы
Новости

СМИ узнали о предложении ЦБ ограничить ставки по потребительским кредитам

Ведомости
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Центробанк предлагает ограничить ставки по потребительским займам 1% в день. Об этом говорится в поправках регулятора к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», предложенных им ко второму чтению, пишет РБК.

По предложению ЦБ, такое ограничение будет действовать с 1 июля 2019 г., до этого времени, с момента принятия законов, - на уровне 1,5% в день. Также в документе указывается, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования им не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита. По данным Международной конфедерации обществ потребителей, наиболее токсичными сейчас являются займы на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней. На IV квартал разрешенная ЦБ ставка по ним составляет 841%.

В поправках ЦБ предлагается также ввести ограничения на размер штрафов и процентов по потребкредитам. До июля 2019 г. их планируется ограничить суммой в 2,5 раза от изначального кредита, с июля 2019 до июля 2020 г. сделать ограничение двукратным, а после - полуторным. Сейчас ограничения вводятся, если размер штрафов превышает сумму займа в три раза.

Один из инициаторов законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николай Журавлев поддерживает предложения ЦБ. Он выразил надежду, что поправки будут приняты уже в ноябре.

Выбор редактора
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Новости

Маск анонсировал упрощение интерьеров Model S и Model X

Ведомости
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Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск объявил о сокращении доступных опций в интерьере Model S и Model X в ближайшее время. «Для упрощения производства многие из комплектаций салона моделей Tesla S и Tesla X будут недоступны с 1 ноября», — написал он на своей страничке в Twitter.

Какие именно опции исчезнут, Маск не пояснил. Сейчас покупатели Model X могут выбирать комплектацию из пяти, шести или семи кресел в салоне и варианты оформления салона. Ранее сообщалось об упрощении интерьера самой бюджетной модели – Model 3.

Для упрощения производства с 12 сентября Tesla отказалась от двух из семи цветов электрокаров. Obsidian Black Metallic и Silver Metallic теперь доступны по спецзаказу и по более высокой цене.

В 2018 г. Tesla вынуждена активно наращивать темпы производства для выполнения поступающих заказов. В июле компания заявила о производстве 5000 Model 3 в неделю. Выход на производство 6000 электрокаров, по расчетам компании, должен был вывести ее в прибыль.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

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Бизнес
Новости

Аптеки предложили Роскомнадзору заблокировать Ozon.ru

Ведомости
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Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), в который входит «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм», попросил Роскомнадзор проверить сайт Ozon.ru. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение организации, отправленное 19 октября. Также СПФО предложил внести сайт в единый реестр запрещенной информации, таким образом заблокировав его. Обращение, помимо Роскомнадзора, направлено в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

На Ozon.ru появилась возможность заказывать онлайн лекарства, сообщил союз, однако в настоящее время электронная торговля лекарствами запрещена законом — постановлением правительства и указом президента. Продажа препаратов на сайте нарушает права потребителей, утверждает организация, обращая внимание на отсутствие информации о качестве реализуемых товаров, соблюдении условий хранения и других лицензионных требований. Также СПФО указал на отсутствие данных о наличии у компании лицензии на фармацевтическую деятельность.

Виновных СПФО попросил привлечь к административной ответственности.

Гендиректор «Неофарм» Евгений Нифантьев сообщил «Коммерсанту», что 15 октября заказал на Ozon.ru «Супрадин», «Нурофен» и «Вигантол», оплатив их на сайте. Курьер, рассказал Нифантьев, доставил заказ 16 октября.

Ozon.ru утверждает, что запустил онлайн-торговлю лекарствами в начале октября для ограниченного круга клиентов. По словам представителя компании Марии Заикиной, правила продажи товаров дистанционным способом предусматривают запрет на онлайн-торговлю лекарствами, если исключена возможность ознакомления с товаром. Получив две лицензии на фармацевтическую деятельность, рассказала она, Ozon запустил офлайн-аптеки в Москве и Твери, где работают фармацевты и соблюдаются все правила хранения и отпуска лекарств. На сайте можно сформировать заказ и забрать его в одной из аптек, отметила Заикина, добавив: «Если у клиента температура 39 или сломана нога и нет возможности забрать заказ самостоятельно, он может дать поручение курьеру ознакомиться с товаром и доставить безрецептурные препараты по удобному адресу». Договор поручения в этой ситуации не противоречит закону, добавила она.

В Роскомнадзоре, Росздравнадзоре и Роспотребнадзоре на запросы не ответили. Связаться с представителем прокуратуры Москвы Людмилой Нефедовой газете не удалось.

Правительство осенью 2017 г. внесло в Госдуму законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать безрецептурные препараты через интернет. При этом дистанционная продажа рецептурных лекарств запрещается. Однако пока документ не принят — в конце прошлого года Госдума приняла его только в первом чтении.

Бизнес
Новости

Пакет «Интерроса» в «Норникеле» увеличился до 34%

Ведомости
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Доля «Интерроса» в ГМК «Норильский никель» сейчас составляет около 34%. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал президент «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимира Потанин. Накануне рыночная стоимость 34% акций составляла около $9,08 млрд.

«Интеррос» уже владел 34% «Норникеля» по состоянию на середину мая. До этого уровня доля «Интерроса» выросла, когда подконтрольная ему компания Whiteleave купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова за $772,3 млн. Сделку оспорил второй крупнейший акционер «Норникеля» (27,8%) – UC Rusal, подконтрольный Олегу Дерипаске. Он увидел в сделке нарушение акционерного соглашения от 2012 г. Высокий суд Лондона аннулировал сделку. И Whiteleave пришлось вернуть 2,1% акций «Норникеля» прежнему владельцу – Crispian.

Как пояснил Потанин в интервью, он по-прежнему заинтересован в увеличении своей доли в «Норникеле» — просто теперь решает этот вопрос «другим способом»: скупая акции с рынка.

«Для меня логично деньги, которые получены в качестве дивидендов — кстати, довольно высоких, — реинвестировать в «Норникель», — пояснил Потанин. Сумма вложений, по его словам, будет зависеть «от ряда факторов, например, от появления альтернативных проектов и конъюнктуры рынка металлов». Увеличение доли Потанин объяснил стремлением увеличить доходность: «Я много работаю в «Норникеле» и хочу от этого много зарабатывать».

Потанин также сообщил, что может предложить UC Rusal обсудить дивидендную политику компании после того, как у Дерипаски «минует острая фаза» из-за введенных против него санкций США. «Вернусь с вопросом о том, чтобы сбалансировать на ближайшие годы график выплаты дивидендов с графиком инвестиций», — рассказал он. Действующие сейчас принципы расчета, по оценкам Потанина, допускают «резкие перепады». «Я предложу как минимум их сгладить, чтобы небольшие дивиденды за одни периоды могли компенсироваться высокими после прохождения инвестиционных пиков», — отметил он.

Свои нынешние отношения с Дерипаской Потанин описывает в спортивной терминологии: «Мне никогда не нравились поединки с травмированными соперниками», имея в виду санкции США. К острым вопросам президент «Норникеля» намерен вернуться позже. «В такой ситуации без нужды стоит воздержаться от постановки трудных вопросов к бизнесмену, который волею судьбы оказался твоим партнером, вне зависимости от того, нравится он тебе или нет. Потому что это может быть воспринято и будет воспринято как попытка добивать раненого. Поправится, тогда поговорим», — пояснил Потанин.

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Политика
Новости

Посольство уточнило количество пострадавших в римском метро россиян

Ведомости
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Из-за сбоя в работе эскалаторе в римском метро, по уточненным данным, пострадали 15 россиян. Об этом рассказал «РИА Новости» поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй.

По его словам, пострадавшие находятся в шести лечебных учреждениях Рима, трое из них — в тяжелом состоянии. Также, по его словам, госпитализированы четверо граждан Украины. «Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», — отметил Бурляй.

Посольство также сообщило в Twitter, что двоим пострадавшим россиянам сделаны операции.

23 октября болельщики ЦСКА спускались перед матчем клуба с итальянским «Ромой» вниз на центральной станции римского метро Repubblica, и в работе эскалатора произошел сбой — ступени с большой скоростью начали ехать вниз.

Посольство ранее сообщало о 30 пострадавших. Местное агентство ANSA сообщило о 20 пострадавших, из которых восемь находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказывали, что один человек лишился ноги.

В римском метро пострадали десятки российских болельщиков