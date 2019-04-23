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Недвижимость
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Российская недвижимость Тельмана Исмаилова будет выставлена на торги

Ведомости
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Недвижимость бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного банкротом, будет выставлена на продажу, пишет «Коммерсантъ». Средства, вырученные от реализации российских активов Исмаилова на электронных торгах, будут поделены между основными кредиторами: БМ-Банком, бывшим Банком Москвы, на 100% принадлежащим ВТБ, а также кипрской компанией Sezaria Limited и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд руб., 10,4 млрд руб. и 967 млн соответственно. В пресс-службе ВТБ подтвердили, что ожидают реализации залогового имущества «в ближайшее время».

По данным издания, на торги, в частности, будут выставлены, две квартиры Исмаилова площадью 158 кв. м и 132 кв. м. в доме №18 на Кутузовском проспекте в Москве, где когда-то проживали деятели ЦК КПСС, генералы Минобороны и руководители Госплана СССР. Также с молотка пойдут два дома в подмосковной Апрелевке — трехэтажный с мансардой площадью более 1100 кв. м и двухэтажный вполовину меньше. В соседнем Одинцовском районе в поселке Заречье Исмаилову принадлежит двухкомнатная квартира площадью почти 350 кв. м. Кроме того, в деревне Сколково на него был оформлен в собственность участок в 2400 кв. м, выделенный под строительство гольф-клуба. Эти активы, по данным издания, также будут проданы.

Представитель Исмаилова не смог прокомментировать действия кредиторов. По его словам, в одной из квартир на Кутузовском проспекте жил внук предпринимателя.

Как ранее сообщало издание, БМ-банк пытается обратить взыскания и на иностранные активы Исмаилова. Так, банк оспаривает сделку по продаже гостиничного комплекса класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье и добился ареста в Лас-Вегасе торгового центра Craig Valley Plaza. В Швейцарии по заявлению БМ-банка на предпринимателя заведено уголовное дело .

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Политика
Новости

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Ведомости
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Счетная палата за 2018 г. выявила более 9,2 тыс. нарушений, совершенных российскими госорганами при использовании бюджетных средств. Общая сумма обнаруженных в ходе проверок нарушений составляет 772,7 млрд руб., следует из годового отчета ведомства. 

При формировании и исполнении бюджетов российские чиновники допустили нарушения на 268,2 млрд руб., а при осуществлении госзакупок — 294,6 млрд руб., при ведении бухгалтерского учета, составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности — 95 млрд руб., в сфере управления госсобственностью и неэффективного использования ресурсов — 70,7 млрд руб. Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. 

После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб. Кроме того, благодаря деятельности Счетной палаты, правоохранительные органы смогли возбудить 40 уголовных дел и провести 78 проверок. Также за год инспекторы СП возбудили 81 дело об административных правонарушениях в финансово- бюджетной сфере, к административной ответственности привлекли 31 чиновника и 10 юрлиц, выписано штрафов на 85 млн руб. 

Помимо этого аудиторы выявили неэффективную работу по планированию закупки лекарств в российских регионах. Выяснилось, что ежегодно регионами списываются просроченные лекарства на сумму более 80 млн руб. «Необходимо оперативное принятие решений о перераспределении лекарственных препаратов между регионами», — заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Также в отчете надзорного ведомства говорится, что аудиторы также обратили особое внимание на низкое качество стратегического планирования в энергетике и недостаток контроля за реализацией инвестпроектов в отрасли. В 2019 г. Счетная палата продолжит работу по надзору за расходованием бюджетных средств, а также подготовит доклад о неполном выполнении майских указов президента России Владимира Путина от 2012 г.

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Политика
Новости

Число погибших от взрывов на Шри-Ланке возросло до 310

Ведомости
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Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 310 человек, передает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. Накануне он сообщал о 290 погибших и около 500 пострадавших. Сегодня в стране объявлен день траура.

Серия взрывов в христианских храмах, а также роскошных отелях, где останавливаются туристы, прогремела на острове во время празднования католической Пасхи, 21 апреля. Эпицентром взрывов стал крупнейший город Коломбо и его окрестности. Еще один взрыв произошел 22 апреля при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей.

После этого на острове было введено чрезвычайное положение. Полиция и спецслужбы получили дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Силовым ведомствам было поручено как можно скорее найти лиц, причастных к серии взрывов. К настоящему времени полиция арестовала 40 подозреваемых, включая водителя фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, сообщает агентство.

Международные спецслужбы предупреждали, что малоизвестная группировка National Thowfeek Jamaath планировала нападения на Шри-Ланке. О подобных сигналах сообщал и министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что стране потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки.

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Бизнес
Новости

Сбербанк инициировал смену гендиректора Афипского НПЗ

Ведомости
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Гендиректором Афипского НПЗ, контрольный пакет в котором принадлежит Владимиру Когану, стал Сергей Кращук. Сообщение о новом руководителе опубликовано на сайте завода. Ранее Кращук возглавлял Краснодарский НПЗ, подконтрольный владельцу «Русснефти» Михаилу Гуцериеву. По данным «Коммерсанта», первым обратившего внимание на кадровую перестановку, смена гендиректора может говорить о скорой продаже Афипского НПЗ структурам Гуцериева. О подготовке такой сделки сообщалось ранее.

Основным владельцем Афипского НПЗ мощностью 6 млн тонн является «Нефтегазиндустрия» Владимира Когана, 100% которой заложены Сбербанку за долги. С 2017 г. завод взяла в управление группа New Stream Дмитрия Мазурова, близкая к ней трейдинговая структура получила 16% в капитале НПЗ. В конце 2018 г. управление New Stream взяли на себя топ-менеджеры, нанятые Сбербанком. Старшим вице-президентом New Stream стал Максим Андриасов, возглавивший Антипинский НПЗ и «Нефтегазиндустрию». Гендиректором Афипского НПЗ был назначен Виталий Козлов. Теперь он покинул завод в связи с переходом на другую работу, отмечают собеседники издания. В New Stream подтвердили, что оперативное управление, включая кадровые вопросы, перешло к Сбербанку.

Сбербанк является основным кредитором Афипского и Антипинского НПЗ. Получив оперативный контроль над заводами, он начал искать на них покупателей. По словам одного из собеседников издания, на Афипский НПЗ есть «целый ряд интересантов», но финальных решений пока не принято. Гуцериев рассматривал покупку завода несколько лет назад, но тогда сделка не была реализована.

При этом группа «Сафмар»Гуцериева, в которую входят нефтекомпании «Русснефть», «Нефтиса», а также Орский и Краснодарский НПЗ, тоже испытывает ряд финансовых сложностей, отмечает издание. Во второй половине 2018 г., его собеседники указывали на высокую валютную долговую нагрузку группы. Так, продажа семьей Гуцериевых 15% акций холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» обосновывалась необходимостью погашения валютных займов.

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Политика
Новости

Во Владивосток прибыла делегация КНДР для подготовки визита Ким Чен Ына

Ведомости
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Сегодня в аэропорт Владивостока прибыли два рейса из Северной Кореи для подготовки визита лидера КНДР Ким Чен Ына и его предстоящей встрече с российскими президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал KBS News. Один из северокорейских бортов сел по расписанию, другой рейс – KLIA JS371 – обычно летающий между Пхеньяном и Владивостоком два раза в неделю, приземлился не по графику. На нем, как отмечает телеканал, прибыли сотрудники протокола и охраны северокорейского лидера.

Как передает РИА Новости, во Владивосток прибыло около 30 представителей северокорейской делегации. Ее представители отказывались отвечать на вопросы журналистов. Один из прибывших во Владивосток членов делегации КНДР с силой ударил по видеокамере южнокорейского журналиста. Здание аэровокзала представители КНДР покинули централизованно, а затем разъехались на такси или на обычных иномарках с местными номерами.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и КНДР проведут встречу в России до конца месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что одной из основных тем обсуждения станет проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Он отмечал важность налаживания личного контакта между двумя главами государств для развития двухсторонних отношений. Официальное новостное агентство Северной Кореи также анонсировало визит Ким Чен Ына по приглашению Путина и их предстоящие переговоры.

По данным «Коммерсанта», переговоры лидеров России и КНДР пройдут днем 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Во второй половине того же дня Путин улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын проведет во Владивостоке еще один день, поскольку для него подготовили культурную программу. 

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Недвижимость
Новости

СМИ узнали о возможном отказе от проекта строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге

Ведомости
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Проект строительства административного и жилого комплекса Верховного суда может быть остановлен после федеральной инспекции и пересмотрен в пользу создания на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова общедоступного парка и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в федеральных и региональных органах власти. Такое решение может быть принято по итогам начинающегося сегодня двухдневого визита в Санкт-Петербург президента Владимира Путина.

Идею строительства судебного квартала на месте снесенных зданий бывшего ФГУП «Российский научный центр "Прикладная химия"», занимавшегося разработками ракетного топлива, Путин озвучил еще в 2012 г. Для ее реализации был остановлен проект ВТБ по строительству на этом месте элитного жилого комплекса «Набережная Европы». Инвестор получил компенсацию затрат более чем на 11 млрд руб. из федерального бюджета. С 2013 г. проектом судебного квартала занимается Управделами президента. По постановлению правительства от 2016 г., стройка должна быть завершена в 2019 г. По факту, она находится на стадии нулевого цикла. Согласно Федеральной адресной инвестиционной программе, стройка стоимостью 35,735 млрд руб. должна завершиться не раньше конца 2021 г. По данным портала госзакупок, сейчас освоено мене 10% бюджета – 3,49 млрд руб.

Из комментария советника руководителя Управделами президента Елены Крыловой и размещенных на портале госзакупок актов выполненных работ следует, что до сих пор не завершена «разработка рабочего котлована» и рекультивация территории с вывозом отходов грунта на спецполигон. Качество рекультивации подвергалось критике экологического сообщества. В экспертизе НОУ ДПО ИПК «Прикладная экология» в 2011 г. указывалось, что около 70% территории ФГУП «РНЦ "Прикладная химия"» загрязнено химическими элементами и веществами в чрезвычайно опасной степени и 30% — в опасной, а вредные вещества мигрировали в почву до 10,5 м. В январе 2019 г. Ассоциация экологических журналистов Санкт-Петербурга предупреждала председателя ВС Вячеслава Лебедева, что официальные инстанции не предоставляют «точные данные по количеству, классу опасности, местах складирования вывезенных грунтов», что ставит под угрозу жителей Петербурга и судей ВС. Так же в письме сообщалось о попытках ООО «СК "Сегмента"», аффилированного со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, вывезти грунт на не предназначенный для такого класса опасности полигон. По словам источников, именно эта фирма была одной из структур, которые занимались подбором субподрядчиков и персонала для судебного квартала.

Судьба стройки может решиться уже сегодня. Собеседники отмечают, что архитектурная общественность предлагала разбить здесь парк и Дворец танцев еще в 2012 г. Тогда член правительства Санкт-Петербурга, а сейчас вице-губернатор Евгений Елин в письме занимавшему в то время пост губернатора Георгию Полтавченко призывал вернуться к историческим планам развития города – построить новый парк. Эта же идея, по словам Елина, обсуждалась и была поддержана при формировании новой команды Смольного в качестве одного из возможных ключевых проектов. Однако решение по этому вопросу должен принять федеральный центр, отметил вице-губернатор.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: ритейлера «О'Кей» может купить СП Сбербанка и «Яндекса»

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры о финансировании покупки части бизнеса ритейлера «О'Кей» для своего совместного предприятия (СП) с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.

По словам собеседника газеты, в Сбербанке сейчас изучают возможности по интеграции активов. Бизнес гипермаркетов может стоить $464,9 млн, считает источник в финансовых кругах.

Reuters 11 апреля сообщил со ссылкой, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей». По информации агентства, банк не планирует оставаться конечным собственником и рассчитывает перепродать этот актив третьей стороне.

В пресс-службе Сбербанка заявили об отсутствии намерений покупать «О’кей» в собственных интересах. Позже президент Сбербанка Герман Греф сказал, что банк не будет покупать ритейлера, но ведутся переговоры о финансировании сделки.

Бизнес
Новости

Маск рассказал о планах Tesla запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Ведомости
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Компания Tesla в 2020 году планирует запустить сервис беспилотного такси. Об этом заявил ее основатель Илон Маск на мероприятии для инвесторов, пишет The Wall Street Journal.

Заказать беспилотное такси можно будет с помощью мобильного приложения. Владельцы Tesla смогут сдавать свои машины в аренду. Компания будет взимать с них комиссию в размере 25-30%, как это делают сервисы такси Uber и Lyft. По оценкам Маска, владельцы электромобилей смогут зарабатывать таким образом до $30 тысяч в год, отмечает CNN.

Маск ожидает, что к середине 2020 года более миллиона автомобилей Tesla будут полностью самоуправляемыми, а к концу следующего года компания сможет получить разрешение регуляторов на запуск сервиса беспилотного такси хотя бы на одном рынке.

Tesla 24 апреля должна обнародовать финансовые результаты за первый квартал 2019 года. В начале апреля компания уже отчиталась о рекордном снижении продаж — на 31%: за квартал компания продала 63 000 электромобилей, в то время как в предыдущий было продано 90 966.

Политика
Новости

В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Ведомости
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Глава КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын приедет по приглашению президента Владимира Путина, говорится в сообщении. Лидеры России и КНДР планируют провести переговоры. Время и место встречи не уточняются.

Ранее Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать место и точное время предстоящей встречи, объяснив это соображениями безопасности. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что переговоры пройдут 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

По словам Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество.

Стиль жизни
Новости

Умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин

Ведомости
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Американский продюсер Стив Голин умер в возрасте 64 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агентов.

Голин умер ночью 21 апреля в Лос-Анджелесе. Издание отмечает, что он долгое время боролся с раком.

В 2016 году Голин получил два «Золотых глобуса» за фильм «Выживший» и сериал «Мистер Робот». Еще один его фильм — «В центре внимания» — в том же году выиграл «Оскар».

Голин также продюсировал фильмы «Игра», «Дикие сердцем», «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума», «Вавилон», сериалы «Настоящий детектив» и «13 причин почему».

Технологии
Новости

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Ведомости
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Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. Эту информацию газете подтвердили президент «Финама» Владислав Кочетков и гендиректор «Е-генератора» Юрий Белоусов.

СМИ2 предлагали нескольким компаниям, в том числе «Ростелекому», Сбербанку, «Газпром-медиа» и Тинькофф-банку, рассказал один из собеседников «Коммерсанта». В «Ростелекоме» это отрицают. Источник в Сбербанке подтвердил, что предложение поступало, но до серьезных переговоров дело не дошло. Пресс-служба «Газпром-медиа» сообщила газете, что предложение находится на стадии рассмотрения.

«Финам» готов продать долю от 50% плюс одной акции до 100%, рассказал Кочетков. По словам источника, компания оценена в 3,8 млрд рублей.

На днях в СМИ2 было объявлено о смене гендиректора, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты связывает это с потенциальной продажей компании. Вместо Анны Ивановой ее возглавил Юрий Белоусов.

СМИ2 — один из крупнейших новостных агрегаторов в России. По итогам 2018 года его выручка составила 304 млн руб., а чистая прибыль — 144 млн руб. 40% «Е-генератора» принадлежит «Финаму», остальное — партенрам инвестхолдинга, включая Белоусова (16,5%).

Бизнес
Новости

«Россети» направят 5,6 млрд рублей на снижение потерь электроэнергии в Чечне

Ведомости
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Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Северного Кавказа, которая входит в группу компаний «Россети», выделит более 5,6 млрд руб. на программу снижения потерь электроэнергии в Чечне до 2022 г. Об этом сообщил гендиректор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Грозный, передает ТАСС.

Электросетевой комплекс Чечни требует повышенного внимания, отметил Иванов. На модернизацию сетей республики будет направлено 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что власти региона видят в энергетиках союзников, которые помогут устранить существующие в отрасли проблемные вопросы.

Задолженность Северо-Кавказского федерального округа за потребление электроэнергии и газа составляет 120 млрд руб., сообщил 18 апреля вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул необходимость повышения платежной дисциплины в регионе.

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