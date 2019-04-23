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Российская недвижимость Тельмана Исмаилова будет выставлена на торги

Недвижимость бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного банкротом, будет выставлена на продажу, пишет «Коммерсантъ». Средства, вырученные от реализации российских активов Исмаилова на электронных торгах, будут поделены между основными кредиторами: БМ-Банком, бывшим Банком Москвы, на 100% принадлежащим ВТБ, а также кипрской компанией Sezaria Limited и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд руб., 10,4 млрд руб. и 967 млн соответственно. В пресс-службе ВТБ подтвердили, что ожидают реализации залогового имущества «в ближайшее время».

По данным издания, на торги, в частности, будут выставлены, две квартиры Исмаилова площадью 158 кв. м и 132 кв. м. в доме №18 на Кутузовском проспекте в Москве, где когда-то проживали деятели ЦК КПСС, генералы Минобороны и руководители Госплана СССР. Также с молотка пойдут два дома в подмосковной Апрелевке — трехэтажный с мансардой площадью более 1100 кв. м и двухэтажный вполовину меньше. В соседнем Одинцовском районе в поселке Заречье Исмаилову принадлежит двухкомнатная квартира площадью почти 350 кв. м. Кроме того, в деревне Сколково на него был оформлен в собственность участок в 2400 кв. м, выделенный под строительство гольф-клуба. Эти активы, по данным издания, также будут проданы.

Представитель Исмаилова не смог прокомментировать действия кредиторов. По его словам, в одной из квартир на Кутузовском проспекте жил внук предпринимателя.

Как ранее сообщало издание, БМ-банк пытается обратить взыскания и на иностранные активы Исмаилова. Так, банк оспаривает сделку по продаже гостиничного комплекса класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье и добился ареста в Лас-Вегасе торгового центра Craig Valley Plaza. В Швейцарии по заявлению БМ-банка на предпринимателя заведено уголовное дело .