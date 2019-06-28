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Capital Group достроит элитный долгострой в центре Москвы

Девелоперская компания Capital Group достроит один из самых известных долгостроев в центре столице. Речь идет о жилом комплексе Sky House на ул. Мытной, д.40–44. Как говорится в сообщении Москомстройинвеста (есть в распоряжении «Ведомостей»), между действующим застройщиком ООО «Олтэр» и Capital Group был подписан договор на выполнение последним функций технического заказчика.

Жилой комплес Sky House общей площадью 146 00 кв. м на территории бывшего стадиона «Труд» начала строить девелоперская компания Mos City Group Павла Фукса. Он предполагал строительство четырех жилых домов премиум-класса на более чем 500 квартир и офисную часть.

Первоначально ЖК хотели сдать в 2011 г., но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось. Застройщиком проекта была компания «Олтэр». По данным «СПАРК-Интерфакса», до 2014 г. она принадлежала брату Фукса Роману.

В 2010 г. у Mos City Group начался конфликт с мэрией Москвы. По результатам прокурорской проверки обнаружилось, что у застройщика не оформлены земельно-правовые отношения на проектирование и строительство. В 2015 г. Департамент имущества Москвы подал в суд заявление о банкротстве компании. С 2018 г. работы на объекте приостановлены. «Олтэр» остался должен городскому бюджету более $42 млн и 346 млн руб. (итого по курсу ЦБ более 3 млрд руб). Тогда же против компании завели дело о мошенничестве, а Павел Фукс был объявлен в розыск.

Сроки, когда проект будет достроен, пока неизвестны. По словам гендиректора Capital Group Валентины Станововой, девелопер сначала проведет обследование технического состояния конструкций и определит необходимый объем работ. «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо зампреда Москомстройинвеста Александра Гончарова сообщал, что объект может быть достроен во второй половине 2021 г. Среди дольщиков объекта есть и публичные люди – семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, которая приобрела офисную часть Sky House, и борец Федор Емельяненко, узнала газета. В 2008 г., когда стартовали продажи в жилой части комплекса, цена предложения начиналась от $7000 за кв. м.

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