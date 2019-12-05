Azimut Hotels будет управлять отелями в Перми и Ярославле

В портфель Azimut Hotels также войдет еще один объект в районе «Золотого кольца» – работающий отель на 118 номеров в центре Ярославля. Судя по адресу, ранее эта гостиница называлась «Святой Георгий». Azimut Hotels уже управляет отелями в Переславле-Залесском, Ростове, Угличе, Костроме и Суздале. В этом году компания также объявила о подписании договора на управление отелем «Меди Терре» на 60 номеров в израильском курортном городе Натания.