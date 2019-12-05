Azimut Hotels будет управлять отелями в Перми и Ярославле
Портфель гостиничной сети Azimut Hotels пополнился двумя новыми отелями. В октябре этого года компания договорилась с корпорацией развития Пермского края об управлении гостиничным комплексом на 200 номеров, который строится в самом центре Перми, следует из ее сообщения. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2022 г. Договор на управление подписан сроком на 20 лет.
В портфель Azimut Hotels также войдет еще один объект в районе «Золотого кольца» – работающий отель на 118 номеров в центре Ярославля. Судя по адресу, ранее эта гостиница называлась «Святой Георгий». Azimut Hotels уже управляет отелями в Переславле-Залесском, Ростове, Угличе, Костроме и Суздале. В этом году компания также объявила о подписании договора на управление отелем «Меди Терре» на 60 номеров в израильском курортном городе Натания.
Azimut Hotels – одна из крупнейших гостиничных сетей в России. Ее портфель – почти 8000 номеров. Владелец компании – Gleden Invest бизнесмена Александра Клячина.