WSJ: Жена Валерия Когана выставила на продажу апартаменты на Манхэттене за $45 млн
Компания, связанная с Ольгой Коган — женой российского бизнесмена Валерия Когана, выставила на продажу апартаменты на Манхэттене за $45 млн, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию брокера Douglas Elliman.
Согласно записям Douglas Elliman, компания Коган в 2007-2008 гг. приобрела два помещения в Plaza Hotel на Пятой авеню в Манхэттене. Их общая стоимость составила $26 млн. После покупки эти площади были объединены в единые апартаменты, отмечает издание. Окна апартаментов выходят на Центральный парк. В элитном жилье имеется четыре спальни, рабочий кабинет, столовая и гостиная. В отделке помещений использовались дерево и позолота, одна из ванных комнат полностью отделана ониксом.
Как отмечает издание, семья Коган известна своей недвижимостью. В частности, связанным с ней компаниям, принадлежат элитные кондоминиумы в Нью-Йорке, а также один из крупнейших в Израиле особняков, построенный в стиле Белого дома.
В 2008 г. власти Гринвича (штат Коннектикут) не дали Коганам разрешение на строительство дома площадью 27 000 кв. футов (2508 кв. м). Согласно проекту, в доме должны были быть турецкая баня, финская баня, комната для ухода за собаками и 26 туалетов, пишет The Wall Street Journal.
Валерий Коган возглавляет наблюдательный совет «Домодедово». Он также считался его совладельцем, однако акционер аэропорта Дмитрий Каменщик в 2014 г. в интервью «Ведомостям» опроверг эту информацию. В 2014 г. Forbes включил Когана в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $2,5 млрд.