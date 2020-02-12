WSJ: Жена Валерия Когана выставила на продажу апартаменты на Манхэттене за $45 млн

Согласно записям Douglas Elliman, компания Коган в 2007-2008 гг. приобрела два помещения в Plaza Hotel на Пятой авеню в Манхэттене. Их общая стоимость составила $26 млн. После покупки эти площади были объединены в единые апартаменты, отмечает издание. Окна апартаментов выходят на Центральный парк. В элитном жилье имеется четыре спальни, рабочий кабинет, столовая и гостиная. В отделке помещений использовались дерево и позолота, одна из ванных комнат полностью отделана ониксом.