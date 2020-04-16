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В России впервые взяли ипотеку и купили квартиру онлайн

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Группа ПИК и ВТБ провели первую в России онлайн-сделку по покупке квартиры в ипотеку, сообщил девелопер.

«Это не только технологический прорыв, который мы совершили вместе, но и историческое событие, когда бумажные сделки ушли в прошлое»

пресс-релиз ПИК

Первой покупкой стала квартира в ЖК «Шереметьевский» в Москве, владелец которой подписал кредитный договор. Сделка прошла полностью онлайн, т. е. без визита клиента в банк или визита курьера к клиенту.

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г., по данным рейтинга Infoline Building Russia, он построил более 2 млн кв. м. Выручка по итогам первого полугодия составила 103,5 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных