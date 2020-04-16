В России впервые взяли ипотеку и купили квартиру онлайн
Группа ПИК и ВТБ провели первую в России онлайн-сделку по покупке квартиры в ипотеку, сообщил девелопер.
«Это не только технологический прорыв, который мы совершили вместе, но и историческое событие, когда бумажные сделки ушли в прошлое»
Первой покупкой стала квартира в ЖК «Шереметьевский» в Москве, владелец которой подписал кредитный договор. Сделка прошла полностью онлайн, т. е. без визита клиента в банк или визита курьера к клиенту.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г., по данным рейтинга Infoline Building Russia, он построил более 2 млн кв. м. Выручка по итогам первого полугодия составила 103,5 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).