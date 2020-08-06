Мутко дал прогноз по снижению ипотечной ставки к концу года

«Надо отметить Центральный банк, его мягкую денежную кредитную политику. Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте («Жилье и городская среда) – 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные ‒ где-то 8,4%», ‒ сказал он. Мутко отметил, что около 90% льготной ипотеки выдается на новостройки.