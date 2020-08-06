Мутко дал прогноз по снижению ипотечной ставки к концу года
К концу года средняя ипотечная ставка с учетом льгот будет около 7,5% годовых, а средняя рыночная ставка окажется на уровне 8,4%, заявил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Надо отметить Центральный банк, его мягкую денежную кредитную политику. Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте («Жилье и городская среда) – 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные ‒ где-то 8,4%», ‒ сказал он. Мутко отметил, что около 90% льготной ипотеки выдается на новостройки.
В конце апреля заработала льготная программа ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. Программа позволяет получить кредит на покупку новостройки стоимостью до 6 млн руб. во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь установлен лимит до 12 млн руб. Как отметил Мутко, по данным Дом.РФ, 57 банками получено более 400 000 заявок на льготную ипотеку, 80 000 из которых уже просубсидированы.