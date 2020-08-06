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Мутко дал прогноз по снижению ипотечной ставки к концу года

Ведомости

К концу года средняя ипотечная ставка с учетом льгот будет около 7,5% годовых, а средняя рыночная ставка окажется на уровне 8,4%, заявил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

«Надо отметить Центральный банк, его мягкую денежную кредитную политику. Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте («Жилье и городская среда) – 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные ‒ где-то 8,4%», ‒ сказал он. Мутко отметил, что около 90% льготной ипотеки выдается на новостройки. 

В конце апреля заработала льготная программа ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. Программа позволяет получить кредит на покупку новостройки стоимостью до 6 млн руб. во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь установлен лимит до 12 млн руб. Как отметил Мутко, по данным Дом.РФ, 57 банками получено более 400 000 заявок на льготную ипотеку, 80 000 из которых уже просубсидированы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных