Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку. Об этом заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко на рабочем совещании «Единой России» по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, передает «Интерфакс».
«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40% все равно будут неспособны взять ипотеку»
Как уточнили в пресс-службе «Дом.РФ», на сегодняшний день около 75% строящегося жилья покупается в ипотеку. Кроме того, в среднем порядка 1 млн семей прибегают к этому инструменту ежегодно. В первом полугодии 2020 г. банки выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1,4 трлн руб., что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а само количество кредитов увеличилось на 4,4% – до 601 100.
«Но мы должны понимать: ипотека – это важный, но не единственный инструмент. Он не позволяет улучшать жилищные условия семьям с невысокими доходами. На сегодня ипотека доступна для 50% семей, но даже при нулевой ставке возможен рост этого показателя не более чем до 60%», – приводит слова Мутко пресс-служба компании. Он отметил, что для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент жилищной политики – социальное арендное жилье. «В долгосрочной перспективе – до 10% от совокупного жилого фонда. Социальная аренда – это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей очередников, решение проблемы ветхого и аварийного жилья», – передала слова Мутко пресс-служба.