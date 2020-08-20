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Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку

Ведомости

Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку. Об этом заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко на рабочем совещании «Единой России» по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, передает «Интерфакс».

«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40% все равно будут неспособны взять ипотеку»

Виталий Мутко
Генеральный директор «ДОМ РФ»

Как уточнили в пресс-службе «Дом.РФ», на сегодняшний день около 75% строящегося жилья покупается в ипотеку. Кроме того, в среднем порядка 1 млн семей прибегают к этому инструменту ежегодно. В первом полугодии 2020 г. банки выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1,4 трлн руб., что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а само количество кредитов увеличилось на 4,4% – до 601 100.

«Но мы должны понимать: ипотека – это важный, но не единственный инструмент. Он не позволяет улучшать жилищные условия семьям с невысокими доходами. На сегодня ипотека доступна для 50% семей, но даже при нулевой ставке возможен рост этого показателя не более чем до 60%», – приводит слова Мутко пресс-служба компании. Он отметил, что для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент жилищной политики – социальное арендное жилье. «В долгосрочной перспективе – до 10% от совокупного жилого фонда. Социальная аренда – это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей очередников, решение проблемы ветхого и аварийного жилья», – передала слова Мутко пресс-служба.

Ранее по теме: Мутко дал прогноз по снижению ипотечной ставки к концу года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных