Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку

«Но мы должны понимать: ипотека – это важный, но не единственный инструмент. Он не позволяет улучшать жилищные условия семьям с невысокими доходами. На сегодня ипотека доступна для 50% семей, но даже при нулевой ставке возможен рост этого показателя не более чем до 60%», – приводит слова Мутко пресс-служба компании. Он отметил, что для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент жилищной политики – социальное арендное жилье. «В долгосрочной перспективе – до 10% от совокупного жилого фонда. Социальная аренда – это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей очередников, решение проблемы ветхого и аварийного жилья», – передала слова Мутко пресс-служба.