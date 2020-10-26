Путин поручил разработать систему ипотеки для строительства частных домов
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на поддержку индивидуального жилищного строительства, в том числе на предоставление ипотеки на строительство частных жилых домов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, опубликованного на сайте Кремля.
«С учетом ранее данных поручений разработать меры, направленные на поддержку индивидуального жилищного строительства, в том числе на предоставление гражданам ипотечных кредитов на строительство индивидуального жилого дома», — говорится в документе.
Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Также до 1 июля 2021 г. Путин поручил представить предложения по переселению из жилья с высокой степенью износа и по поддержке низкомаржинальных проектов строительства жилья. Отмечается, что необходимо сохранить государственный строительный надзор за исполнительными органами регионов.
Ранее Минстрой разработал программу поддержки ИЖС, на реализацию которой правительство готово выделить до полумиллиарда рублей, принять ее планировали уже в этом году. Первый вариант программы с предложениями по решению правовой коллизии с залогом по ипотечным кредитам на ИЖС и стандартизации рынка загородной недвижимости разослали в июле прошлого года «для комментариев в субъекты РФ, в банки и на различные экспертные площадки», уточнял глава ведомства Владимир Якушев. В частности, планируется стимулировать граждан покупать типовые домокомплекты, выделяя им участки на льготных условиях, с обязательством построить в срок и по стандартам (в противном случае участок может быть изъят). Предполагается, что комплексную застройку на участках с развитой инфраструктурой и около мест приложения труда будут вести специализированные застройщики. Обеспечение инженерной инфраструктурой ляжет на плечи региональных и местных властей.
Кроме того, национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает, что к 2024 г. в стране ежегодно должно вводиться 120 млн кв. м: 80 млн кв. м многоквартирных домов и 40 млн кв. м индивидуального жилья. Доля ИЖС уже превышает требования нацпроекта (45% ввода в 2019 г.). По данным ВЦИОМа, спрос на него в пятилетней перспективе оценивается в 3 млн домов, или 450 млн кв. м.