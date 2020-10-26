Путин поручил разработать систему ипотеки для строительства частных домов

Ранее Минстрой разработал программу поддержки ИЖС, на реализацию которой правительство готово выделить до полумиллиарда рублей, принять ее планировали уже в этом году. Первый вариант программы с предложениями по решению правовой коллизии с залогом по ипотечным кредитам на ИЖС и стандартизации рынка загородной недвижимости разослали в июле прошлого года «для комментариев в субъекты РФ, в банки и на различные экспертные площадки», уточнял глава ведомства Владимир Якушев. В частности, планируется стимулировать граждан покупать типовые домокомплекты, выделяя им участки на льготных условиях, с обязательством построить в срок и по стандартам (в противном случае участок может быть изъят). Предполагается, что комплексную застройку на участках с развитой инфраструктурой и около мест приложения труда будут вести специализированные застройщики. Обеспечение инженерной инфраструктурой ляжет на плечи региональных и местных властей.