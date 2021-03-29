Аналитики оценили доход от перепродажи квартир в московских новостройках

Максимальный доход от продажи новостройки сейчас могут получить собственники квартир, купленных в 2018 г., добавили аналитики. По данным председателя совета директоров «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, за три года могли заработать до 150% из-за повышения цен на жилье на фоне относительно доступной ипотеки в 2018 г., введения счетов эскроу в 2019 году и скачка цен из-за мер поддержки бизнеса в период пандемии.