Аналитики оценили доход от перепродажи квартир в московских новостройках
По мнению аналитиков, сейчас оптимальный вариант для покупки – новостройка внутри МКАД с ценой 170-220 тыс. руб. за квадратный метр. Также можно инвестировать в проект у метро, внутри МЦК или на одной из набережных Москвы стоимостью до 250 тыс. руб. за квадратный метр.
По данным риэлторов, максимальный объем квартир в новостройках на старте продаж или этапе котлована зарегистрирован в Юго-Восточном округе Москвы – 2590 квартир. Второе место занимает Южный АО – 1693 квартиры, третье место у Западного АО – 1598 квартир. В Зеленоградском и Троицком округах нет новостроек на раннем этапе реализации, минимальное предложение такого жилья в Восточном АО – 241 квартира.
Максимальный доход от продажи новостройки сейчас могут получить собственники квартир, купленных в 2018 г., добавили аналитики. По данным председателя совета директоров «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, за три года могли заработать до 150% из-за повышения цен на жилье на фоне относительно доступной ипотеки в 2018 г., введения счетов эскроу в 2019 году и скачка цен из-за мер поддержки бизнеса в период пандемии.