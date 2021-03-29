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Аналитики оценили доход от перепродажи квартир в московских новостройках

Ведомости

Средний доход от перепродажи квартиры в московской новостройке, которая будет куплена в первой половине 2021 г. на старте продаж или на этапе котлована, составит 20-25%, сообщил РБК со ссылкой на обзор аналитиков риэлторской компании «Бест-Новострой». Максимальная прибыль может составить 35-40%.

По мнению аналитиков, сейчас оптимальный вариант для покупки – новостройка внутри МКАД с ценой 170-220 тыс. руб. за квадратный метр. Также можно инвестировать в проект у метро, внутри МЦК или на одной из набережных Москвы стоимостью до 250 тыс. руб. за квадратный метр.

По данным риэлторов, максимальный объем квартир в новостройках на старте продаж или этапе котлована зарегистрирован в Юго-Восточном округе Москвы – 2590 квартир. Второе место занимает Южный АО – 1693 квартиры, третье место у Западного АО – 1598 квартир. В Зеленоградском и Троицком округах нет новостроек на раннем этапе реализации, минимальное предложение такого жилья в Восточном АО – 241 квартира.

Максимальный доход от продажи новостройки сейчас могут получить собственники квартир, купленных в 2018 г., добавили аналитики. По данным председателя совета директоров «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, за три года могли заработать до 150% из-за повышения цен на жилье на фоне относительно доступной ипотеки в 2018 г., введения счетов эскроу в 2019 году и скачка цен из-за мер поддержки бизнеса в период пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных