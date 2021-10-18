ОАК построит новый офис для конструкторов в Москве
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собирается построить новое здание—офис для конструкторов в Москве, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
«Хотим построить для конструкторов здание-офис, современное, в котором им было бы комфортно и удобно работать. С необходимым оборудованием, с единой информационной системой, с инфраструктурой, которая в интересах всех КБ будет создана. Примерами для нас являются и «Ростех-Сити», и, например, штаб-квартира «Яндекса». Нам есть на кого равняться», — рассказал Слюсарь.
Офис будет расположен на территории КБ «Сухого» на Ленинградском проспекте в Москве. Помимо рабочего пространства комплекс также будет включать испытательные стенды, фитнес, музей авиации, зоны отдыха, добавил Слюсарь. Строительство такого комплекса планируется запустить в этом году, всего стройка займет 3-4 года. Стоимость строительства Слюсарь не назвал.
В 2008 г. ОАК объявил о планах построить штаб-квартиру для сотрудников в подмосковном Жуковском. Проект запустили в 2012 г. В здании должны были разместить рабочие места для 1,6 тыс. человек, строительство комплекса все еще не было завершено в 2017 г. Тогда представитель ОАК подтвердил, что корпорация передумала размещать в Жуковском свою штаб-квартиру. Здание до сих пор пустует.