ОАК построит новый офис для конструкторов в Москве

В 2008 г. ОАК объявил о планах построить штаб-квартиру для сотрудников в подмосковном Жуковском. Проект запустили в 2012 г. В здании должны были разместить рабочие места для 1,6 тыс. человек, строительство комплекса все еще не было завершено в 2017 г. Тогда представитель ОАК подтвердил, что корпорация передумала размещать в Жуковском свою штаб-квартиру. Здание до сих пор пустует.