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ОАК построит новый офис для конструкторов в Москве

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собирается построить новое здание—офис для конструкторов в Москве, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. 

«Хотим построить для конструкторов здание-офис, современное, в котором им было бы комфортно и удобно работать. С необходимым оборудованием, с единой информационной системой, с инфраструктурой, которая в интересах всех КБ будет создана. Примерами для нас являются и «Ростех-Сити», и, например, штаб-квартира «Яндекса». Нам есть на кого равняться», — рассказал Слюсарь.

Офис будет расположен на территории КБ «Сухого» на Ленинградском проспекте в Москве. Помимо рабочего пространства комплекс также будет включать испытательные стенды, фитнес, музей авиации, зоны отдыха, добавил Слюсарь. Строительство такого комплекса планируется запустить в этом году, всего стройка займет 3-4 года. Стоимость строительства Слюсарь не назвал. 

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В 2008 г. ОАК объявил о планах построить штаб-квартиру для сотрудников в подмосковном Жуковском. Проект запустили в 2012 г. В здании должны были разместить рабочие места для  1,6 тыс. человек, строительство комплекса все еще не было завершено в 2017 г. Тогда представитель ОАК подтвердил, что корпорация передумала размещать в Жуковском свою штаб-квартиру. Здание до сих пор пустует. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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