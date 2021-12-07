Риелторы назвали минимальную стоимость жилья под снос в Москве

Программа реновации устаревшего жилья действует в столице с 2017 г. Всего планируется расселить более 5000 домов примерно на 350 000 квартир. Программа включает в себя три этапа расселения - дома со сроком до 2024 г., со сроками с 2025 по 2028 г. и с 2029 по 2032 г.