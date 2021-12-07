Риелторы назвали минимальную стоимость жилья под снос в Москве
Минимальная стоимость квадратного метра в домах под снос составляет 115 000 руб. Об этом сообщила «РБК-Недвижимость» со ссылкой на обзор аналитиков риелторской компании «Азбука жилья».
По данным аналитиков, в начале декабря 2021 г. в Москве предлагается 1249 квартир в домах под снос, более половины предложений приходится на двухкомнатные квартиры. Далее следуют однокомнатное жилье (25%) и трехкомнатные квартиры — 18%. Наименьшее количество предложений — это квартиры с четырьмя и более комнатами — 2%, оставшийся 1% приходится на студии.
В результатах обзора также говорится о том, что цена на квадратный метр может варьироваться от 115 000 до 635 000 руб.
Минимальная стоимость жилья составляет 5,5 млн руб. — это цена квартиры в новой Москве с площадью 44,4 кв. м. Самая дорогая квартира среди предложенных вариантов под снос расположена в Южнопортовом районе — 50 700 000 руб. за четырехкомнатную квартиру.
Риелторы также обращают внимание на то, что стоимость такого жилья зависит от нескольких факторов: местоположение, состояние квартиры и срок сноса и переселения. Срок ожидания может доходить до десяти лет. Чем ближе планируемая дата сноса жилья, чем выше средняя стоимость квадратного метра.
К примеру, стоимость квадратного метра в домах со сроком расселения до 2024 г. составляет 298 500, а со сроком в 2029–2032 гг. — 252 000 руб.
Аналитики подчеркивают, что разница в стоимости связана прежде всего с возможностью получить взамен расселяемой недвижимости квартиру большего метража и большей рыночной стоимости.
Программа реновации устаревшего жилья действует в столице с 2017 г. Всего планируется расселить более 5000 домов примерно на 350 000 квартир. Программа включает в себя три этапа расселения - дома со сроком до 2024 г., со сроками с 2025 по 2028 г. и с 2029 по 2032 г.