Минстрой заявил о планах повысить налоговой вычет только для новостроек
Планируемое повышение лимита налогового имущественного вычета в два раза будет действовать только при покупке жилья в новостройках, заявил ТАСС глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Ранее «Известия» узнали о разработке депутатами от «Единой России» законопроекта о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза, которым предлагается увеличить «потолок» для строительства или приобретения жилья до 4 млн руб., а для погашения ипотеки — до 6 млн руб. Максимальный вычет в таком случае составит 520 000 и 780 000 руб. соответственно.
«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки (повышенного налогового вычета, если законопроект будет принят. — Прим. ТАСС)», — сказал Файзуллин.
По словам министра, законопроект будет действовать только на будущее приобретение недвижимости. При этом Минстрой рассмотрит возможность распространить нововведение на уже совершенные сделки, налоговый вычет по которым еще не получен. Сейчас россияне при покупке жилья могут вернуть до 260 000 руб. или до 390 000 руб. при ипотечном кредите.
Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Татьяна Буцкая ранее сообщила «Известиям», что в документе также предлагается распространить налоговый вычет на расходы по аренде жилья. Это позволит россиянам каждый год компенсировать до 1,5 месяца платежей за аренду.