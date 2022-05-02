Минстрой заявил о планах повысить налоговой вычет только для новостроек

По словам министра, законопроект будет действовать только на будущее приобретение недвижимости. При этом Минстрой рассмотрит возможность распространить нововведение на уже совершенные сделки, налоговый вычет по которым еще не получен. Сейчас россияне при покупке жилья могут вернуть до 260 000 руб. или до 390 000 руб. при ипотечном кредите.