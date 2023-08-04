В Госдуме рассказали об обсуждении с Минстроем законопроекта о мастер-планах городов
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ обсуждает с Минстроем РФ разработку законопроекта о мастер-планах городов. Об этом на выездном заседании комитета в Самаре заявил его председатель Сергей Пахомов.
«Мы рассматриваем возможность внесения понятия мастер-план в федеральное законодательство. Мы с коллегами из Минстроя это обсуждаем. Как только найдем оптимальные формулировки, мы такое решение примем быстро», — сказал он.
Вместе с тем, по словам Пахомова, в целом строительная отрасль пока не готова к замене генпланов на мастер-планы: «Если это и будет, то будет в будущем». Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ уточнил, что в проектах мастер-планов, которые он видел, нет решений, «как территория будет зарабатывать».
«Это самая главная проблема, но, с другой стороны, – это преимущество мастер-плана. Пока на сегодняшний день удачных документов нет. Но это не значит, что мастер-плану нет места в законодательстве. Мы планируем мастер-планы в правовое поле внести», — заключил Пахомов.
Сейчас города для своего развития принимают генпланы или единые документы территориального планирования и градостроительного зонирования. По данным «Единой России», в настоящее время разработаны и реализуются мастер-планы таких городов, как Казань, Тюмень, Липецк, Нижний Новгород и Дербент.