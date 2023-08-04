Газета
Недвижимость

В Госдуме рассказали об обсуждении с Минстроем законопроекта о мастер-планах городов

Ведомости

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ обсуждает с Минстроем РФ разработку законопроекта о мастер-планах городов. Об этом на выездном заседании комитета в Самаре заявил его председатель Сергей Пахомов.

«Мы рассматриваем возможность внесения понятия мастер-план в федеральное законодательство. Мы с коллегами из Минстроя это обсуждаем. Как только найдем оптимальные формулировки, мы такое решение примем быстро», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Пахомова, в целом строительная отрасль пока не готова к замене генпланов на мастер-планы: «Если это и будет, то будет в будущем». Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ уточнил, что в проектах мастер-планов, которые он видел, нет решений, «как территория будет зарабатывать».

«Это самая главная проблема, но, с другой стороны, – это преимущество мастер-плана. Пока на сегодняшний день удачных документов нет. Но это не значит, что мастер-плану нет места в законодательстве. Мы планируем мастер-планы в правовое поле внести», — заключил Пахомов.

Сейчас города для своего развития принимают генпланы или единые документы территориального планирования и градостроительного зонирования. По данным «Единой России», в настоящее время разработаны и реализуются мастер-планы таких городов, как Казань, Тюмень, Липецк, Нижний Новгород и Дербент.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных