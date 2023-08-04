В Госдуме рассказали об обсуждении с Минстроем законопроекта о мастер-планах городов

Вместе с тем, по словам Пахомова, в целом строительная отрасль пока не готова к замене генпланов на мастер-планы: «Если это и будет, то будет в будущем». Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ уточнил, что в проектах мастер-планов, которые он видел, нет решений, «как территория будет зарабатывать».