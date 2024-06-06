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В новой Москве построят крупнейший в России аквакурорт

Ведомости

Девелоперская группа «А101» построит в спортивно-туристическом кластере «Прокшино» в новой Москве аквакурорт общей площадью 125 500 кв. м. Соответствующее соглашение она подписала на «Петербургском международном экономическом форуме» с корпорацией «Туризм.РФ» и банком Дом.РФ. Последний, как следует из сообщения сторон, предоставит финансирование на развитие проекта. Инвестиции в него оцениваются в 20 млрд руб.

Аквакурорт в Прокшино станет крупнейшим объектом такого формата в России, утверждает генеральный директор «А101» Игнатий Данилиди. Он будет состоять из трех основных зон – аквапарка, дайвинг-центра и серфинг-центра. В сообщении компании сказано, что в нем появится первая в Московском регионе зона искусственного каньонинга (вид спорта, при котором надо преодолевать препятствия с помощью плавания, скалолазания, спусков на веревке и прыжков в воду). В аквакурорте также будут детские бассейны с горками, водные аттракционы и волновой бассейн для взрослых, термальная зона. В «А101» также обещают сделать самый глубокий в Московском регионе бассейн для профессионального дайвинга, там можно будет погрузится до 25 м. В проекте запланирована и 4-звездочная гостиница на 254 номера со SPA-центром. По прогнозу Данилиди, аквакурорт будут посещать примерно 1 млн человек в год.

«А101» занимается застройкой территории в районе поселка Коммунарка в новой Москве. Этой компании принадлежит там более 2100 га. Там уже строятся жилые комплексы «Скандинавия», «Москва «А101», «Прокшино» и проч. Сам девелопер изначально принадлежал экс-сенатору от Белгородской области Вадиму Мошковичу. Но в 2015 г. он принял решение о ее продаже, объяснив это желанием сфокусироваться на развитии сельскохозяйственного бизнеса. Покупателем актива стала группа «Бин» семьи Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. До 2017 г. 49% «А101» принадлежало непосредственно Шишханову, однако затем он передал эту долю государству в ходе санации Бинбанка. Впоследствии она перешла банку непрофильных активов «Траст». В 2019 г. эту долю выкупила ООО «Новая перспектива» Билана Ужахова, племянника Гуцериева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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