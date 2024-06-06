В новой Москве построят крупнейший в России аквакурорт

Аквакурорт в Прокшино станет крупнейшим объектом такого формата в России, утверждает генеральный директор «А101» Игнатий Данилиди. Он будет состоять из трех основных зон – аквапарка, дайвинг-центра и серфинг-центра. В сообщении компании сказано, что в нем появится первая в Московском регионе зона искусственного каньонинга (вид спорта, при котором надо преодолевать препятствия с помощью плавания, скалолазания, спусков на веревке и прыжков в воду). В аквакурорте также будут детские бассейны с горками, водные аттракционы и волновой бассейн для взрослых, термальная зона. В «А101» также обещают сделать самый глубокий в Московском регионе бассейн для профессионального дайвинга, там можно будет погрузится до 25 м. В проекте запланирована и 4-звездочная гостиница на 254 номера со SPA-центром. По прогнозу Данилиди, аквакурорт будут посещать примерно 1 млн человек в год.