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Дом.РФ: 80% российских городов теряют население

Ведомости

Прирост населения идет в Москве, Санкт-Петербурге, кавказских республиках и на юге, а в 80% городов жителей становится меньше, сообщил директор по развитию городской среды компании Дом.РФ Антон Финогенов.

Прирост населения, по его словам, наблюдается в нефтяных регионах страны.

«Поляризация пространства России – это долгосрочный тренд, с которым нам всем нужно жить, мириться и на это надо обращать внимание», – заявил Финогенов (цитата по «РИА Новости Недвижимость»).

По информации компании, сейчас в 35 городах с населением более 500 000 человек живет 38% населения страны – столько же, сколько во всех оставшихся 1100 городах с количеством жителей до полумиллиона человек. Еще 24% россиян проживают вне городов, сообщил Финогенов.

Люди едут в мегаполисы за самореализацией, заявил он. Такой тренд тяжело менять, «сколько бы мы ни говорили о развитии малых и средних городов», считает представитель Дом.РФ.

В мае сервис HeadHunter провел опрос о готовности россиян переехать в другой город, если им предложат там работу. Более половины ответили «да». К перемене мест склонны молодые люди в возрасте 25–34 года – 54% из них готовы к переезду и частым командировкам. Желание поменять место жительства ради работы чаще высказывали специалисты из сферы строительства и жилья (61%) и из сервисного обслуживания (60%), а также управленцы высшего и среднего звена (76%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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