Дом.РФ: 80% российских городов теряют население
Прирост населения идет в Москве, Санкт-Петербурге, кавказских республиках и на юге, а в 80% городов жителей становится меньше, сообщил директор по развитию городской среды компании Дом.РФ Антон Финогенов.
Прирост населения, по его словам, наблюдается в нефтяных регионах страны.
«Поляризация пространства России – это долгосрочный тренд, с которым нам всем нужно жить, мириться и на это надо обращать внимание», – заявил Финогенов (цитата по «РИА Новости Недвижимость»).
По информации компании, сейчас в 35 городах с населением более 500 000 человек живет 38% населения страны – столько же, сколько во всех оставшихся 1100 городах с количеством жителей до полумиллиона человек. Еще 24% россиян проживают вне городов, сообщил Финогенов.
Люди едут в мегаполисы за самореализацией, заявил он. Такой тренд тяжело менять, «сколько бы мы ни говорили о развитии малых и средних городов», считает представитель Дом.РФ.
В мае сервис HeadHunter провел опрос о готовности россиян переехать в другой город, если им предложат там работу. Более половины ответили «да». К перемене мест склонны молодые люди в возрасте 25–34 года – 54% из них готовы к переезду и частым командировкам. Желание поменять место жительства ради работы чаще высказывали специалисты из сферы строительства и жилья (61%) и из сервисного обслуживания (60%), а также управленцы высшего и среднего звена (76%).