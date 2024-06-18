Дом.РФ: 80% российских городов теряют население

В мае сервис HeadHunter провел опрос о готовности россиян переехать в другой город, если им предложат там работу. Более половины ответили «да». К перемене мест склонны молодые люди в возрасте 25–34 года – 54% из них готовы к переезду и частым командировкам. Желание поменять место жительства ради работы чаще высказывали специалисты из сферы строительства и жилья (61%) и из сервисного обслуживания (60%), а также управленцы высшего и среднего звена (76%).