В России запустили новый сервис краткосрочной аренды жилья
«Домклик» от Сбербанка запустил сервис краткосрочной аренды жилья – «Домклик24». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Пока для сдачи можно предлагать только квартиры и апартаменты. В дальнейшем планируется добавить и другие типы объектов, а также расширить географию. Съем жилья сейчас доступен только физлицам по предоплате 100%, которую нужно внести на платформе, платить арендодателю напрямую не нужно.
Размещать объявления о сдаче квартир и апартаментов могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели – как собственники, так и управляющие недвижимостью. Комиссия сервиса составит 5% от выручки владельца.
В конце прошлого года Центр стратегического развития сообщал, что число объявлений о краткосрочной аренде жилья к 2026 г. может вырасти до 655 000 шт., а арендаторов – до 327 000 человек. В денежном выражении рынок предположительно увеличится до 495 млрд руб.