В России запустили новый сервис краткосрочной аренды жилья

Пока для сдачи можно предлагать только квартиры и апартаменты. В дальнейшем планируется добавить и другие типы объектов, а также расширить географию. Съем жилья сейчас доступен только физлицам по предоплате 100%, которую нужно внести на платформе, платить арендодателю напрямую не нужно.