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В России запустили новый сервис краткосрочной аренды жилья

Ведомости

«Домклик» от Сбербанка запустил сервис краткосрочной аренды жилья – «Домклик24». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пока для сдачи можно предлагать только квартиры и апартаменты. В дальнейшем планируется добавить и другие типы объектов, а также расширить географию. Съем жилья сейчас доступен только физлицам по предоплате 100%, которую нужно внести на платформе, платить арендодателю напрямую не нужно.

Размещать объявления о сдаче квартир и апартаментов могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели – как собственники, так и управляющие недвижимостью. Комиссия сервиса составит 5% от выручки владельца.

В конце прошлого года Центр стратегического развития сообщал, что число объявлений о краткосрочной аренде жилья к 2026 г. может вырасти до 655 000 шт., а арендаторов – до 327 000 человек. В денежном выражении рынок предположительно увеличится до 495 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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