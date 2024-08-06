Президент поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной ипотеки на рынок
Президент России Владимир Путин поручил оценить влияние льготной ипотеки для семей на рынок кредитования. Это следует из перечня поручений президента, опубликованного на сайте Кремля.
Согласно поручению, правительство и Банк России должны оценить влияние «на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы».
24 июля президент России поручил правительству установить особые условия предоставления ипотеки для семей с двумя и более детьми на покупку жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.
В июле завершилась массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой со ставкой 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой, следовало из данных Дом.РФ. Семейная программа была второй по популярности. С момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,14 млн кредитов на 5,2 трлн руб. по этой программе.
«Ведомости» со ссылкой на предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG писали, что объемы выданной ипотеки в июле рухнули в два раза: банки выдали 76 700 кредитов на 348,5 млрд руб.