Президент поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной ипотеки на рынок

В июле завершилась массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой со ставкой 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой, следовало из данных Дом.РФ. Семейная программа была второй по популярности. С момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,14 млн кредитов на 5,2 трлн руб. по этой программе.