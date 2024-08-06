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Президент поручил кабмину и ЦБ оценить влияние льготной ипотеки на рынок

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил оценить влияние льготной ипотеки для семей на рынок кредитования. Это следует из перечня поручений президента, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно поручению, правительство и Банк России должны оценить влияние «на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы».

24 июля президент России поручил правительству установить особые условия предоставления ипотеки для семей с двумя и более детьми на покупку жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

В июле завершилась массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой со ставкой 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой, следовало из данных Дом.РФ. Семейная программа была второй по популярности. С момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,14 млн кредитов на 5,2 трлн руб. по этой программе.

«Ведомости» со ссылкой на предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG писали, что объемы выданной ипотеки в июле рухнули в два раза: банки выдали 76 700 кредитов на 348,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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