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Путин: льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья

Ведомости

Программы льготной ипотеки позволили выйти на рекордные темпы строительства жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«С помощью этого инструмента [субсидирование ипотеки] сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», – сказал он.

19 декабря Путин в ходе прямой линии объявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».

Министр финансов Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет. По его словам, в следующем году власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Проблемы с выдачей семейной ипотеки в 2024 г. были связаны с повышением ключевой ставки ЦБ и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, пояснил он.

Путин 5 декабря поручил информировать людей об условиях льготной ипотеки и лимитах. По его словам, люди при оформлении ипотеки узнают о том, что лимит на выдачу закончился, «а какой лимит, никто не знает».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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