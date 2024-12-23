Путин: льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья
Программы льготной ипотеки позволили выйти на рекордные темпы строительства жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«С помощью этого инструмента [субсидирование ипотеки] сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», – сказал он.
19 декабря Путин в ходе прямой линии объявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».
Министр финансов Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет. По его словам, в следующем году власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Проблемы с выдачей семейной ипотеки в 2024 г. были связаны с повышением ключевой ставки ЦБ и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, пояснил он.
Путин 5 декабря поручил информировать людей об условиях льготной ипотеки и лимитах. По его словам, люди при оформлении ипотеки узнают о том, что лимит на выдачу закончился, «а какой лимит, никто не знает».