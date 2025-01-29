В Госдуме отклонили законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах
Госдума не поддержала законопроект о запрете хостелов в помещениях многоквартирных домов (МКД), следует из думской электронной базы.
Документ был отклонен в первом чтении. Авторами выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев, Николай Новичков, Яна Лантратова, Генадий Семигин, Юрий Григорьев и Анатолий Лисицын.
Депутаты предложили установить запрет на использование любых помещений, как жилых, так и нежилых, для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания неопределенного круга лиц.
В России уже действует правило о запрете хостелов в многоквартирных домах. При этом по действующему законодательству запрещается использование жилых помещений. Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд и его оснастят специальным оборудованием: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
Закон об этом был принят в марте 2019 г., он рассматривался с 2015 г. Правительство просило смягчить условия проекта, чтобы хостелы в многоквартирном доме можно было открывать в любой квартире без перевода ее в разряд нежилого помещения, но при соблюдении некоторых ограничений и без льгот по коммунальным платежам. Однако эта поправка не была учтена.