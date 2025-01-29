В Госдуме отклонили законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах

Закон об этом был принят в марте 2019 г., он рассматривался с 2015 г. Правительство просило смягчить условия проекта, чтобы хостелы в многоквартирном доме можно было открывать в любой квартире без перевода ее в разряд нежилого помещения, но при соблюдении некоторых ограничений и без льгот по коммунальным платежам. Однако эта поправка не была учтена.