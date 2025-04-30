Цены на аренду квартир в Москве упали на 26% за восемь месяцев
Как выяснили «Ведомости», в Москве средняя цена долгосрочной аренды квартир в апреле 2025 г. – 84 000 руб. в месяц (данные «Яндекс.Аренды»). С сентября 2024 г. цены упали на 26,3%, но за год выросли на 3,7%.
Однокомнатные квартиры сейчас стоят в среднем 66 000 руб. (минус 17% с сентября). По данным «Циана», средняя цена однушки – 64 000 руб. (на 11% ниже пика). Двушки сдаются за 103 300 руб. (дешевле на 18% с сентября).
«Этажи» называют цифры выше: 67 260 руб. за однушку и 109 240 руб. за двушку. Но реально квартиры сдают за 40 000–55 000 руб., что в 1,5–2 раза ниже заявленных цен.
Главная причина падения ставок – значительное увеличение предложения, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
- Спрос тоже растет, но медленнее. В апреле откликов на объявления стало больше на 9,2% (Colife). Больше всего вырос спрос на трешки (+16%) и студии (+11%).
- Конкуренция среди арендаторов при этом снизилась: раньше на одну квартиру было 2–3 желающих, сейчас 1–2.