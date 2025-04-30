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Цены на аренду квартир в Москве упали на 26% за восемь месяцев

Ведомости

Как выяснили «Ведомости», в Москве средняя цена долгосрочной аренды квартир в апреле 2025 г. – 84 000 руб. в месяц (данные «Яндекс.Аренды»). С сентября 2024 г. цены упали на 26,3%, но за год выросли на 3,7%.

Однокомнатные квартиры сейчас стоят в среднем 66 000 руб. (минус 17% с сентября). По данным «Циана», средняя цена однушки – 64 000 руб. (на 11% ниже пика). Двушки сдаются за 103 300 руб. (дешевле на 18% с сентября).

«Этажи» называют цифры выше: 67 260 руб. за однушку и 109 240 руб. за двушку. Но реально квартиры сдают за 40 000–55 000 руб., что в 1,5–2 раза ниже заявленных цен.

Максим Стулов / Ведомости
Главная причина падения ставок – значительное увеличение предложения, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
  • За месяц предложение увеличилось на 6,8% (Colife), за год – до 29% («Авито»).
  • Спрос тоже растет, но медленнее. В апреле откликов на объявления стало больше на 9,2% (Colife). Больше всего вырос спрос на трешки (+16%) и студии (+11%).
  • Конкуренция среди арендаторов при этом снизилась: раньше на одну квартиру было 2–3 желающих, сейчас 1–2.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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