Цены на аренду квартир в Москве упали на 26% за восемь месяцев

Как выяснили «Ведомости», в Москве средняя цена долгосрочной аренды квартир в апреле 2025 г. – 84 000 руб. в месяц (данные «Яндекс.Аренды»). С сентября 2024 г. цены упали на 26,3%, но за год выросли на 3,7%.