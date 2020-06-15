Итоги VII Всероссийского рейтинга TOP-COMM

«Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все аспекты профессиональной деятельности. Это позволяет проводить рейтингование участников на основе первичных данных, — отметил президент АКМР Игорь Игнатьев.- За годы проведения TOP COMM сложился постоянный костяк из директоров по коммуникациям, которые ежегодно участвуют в рейтинге и проявляют заинтересованность в его развитии. Результаты TOP COMM позволяют взглянуть на работу профессионалов коммуникаторов со стороны и создают участникам рейтинга дополнительные стимулы для профессионального совершенствования. Рейтинг TOP-COMM позволил многим его участникам добиться профессиональных успехов и обратил внимание на новые имена».