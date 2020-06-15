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Итоги VII Всероссийского рейтинга TOP-COMM

15.06.20 Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила результаты итогов VII Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM.

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TOP-100 директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России

Среди его основных целей – выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли и определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений среди принявших участие в TOP-COMM-2020.

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TOP-5 из рейтинга директоров агентств

Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге, который помогает им понять динамику собственных достижений и развития.

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Рейтинг департаментов

Программное обеспечение и математическая модель для проведения рейтинга обеспечиваются российской компанией Smart Generation. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand Analytics– партнерами рейтинга TOP-COMM.

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Рейтинг директоров в области внешних коммуникаций

Итоговые результаты Рейтинга рассмотрены и утверждены членами Наблюдательного совета 4 июня 2020 года.

Рейтинг директоров в области внутренних коммуникаций

«Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник   сам набирает  баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все аспекты профессиональной деятельности. Это позволяет проводить рейтингование участников на основе первичных данных, — отметил президент АКМР Игорь Игнатьев.-  За годы проведения TOP COMM сложился постоянный костяк из директоров по коммуникациям, которые ежегодно участвуют в рейтинге и проявляют заинтересованность в его развитии. Результаты TOP COMM позволяют взглянуть на работу профессионалов коммуникаторов со стороны и создают участникам рейтинга дополнительные стимулы для профессионального совершенствования. Рейтинг TOP-COMM позволил многим его участникам добиться профессиональных успехов и обратил внимание на новые имена».

TOP-20 рейтинг GR

Рейтинг-листы TOP-COMM 2020 по всем номинациям в том виде, как было утверждено на Наблюдательном совете, публикуются  на сайте www.corpmedia.ru

TOP-20 агентств
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных