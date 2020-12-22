Главный по финансам

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Опубликованы итоги всероссийского финансового рейтинга
Объявлены победители первого масштабного финансового рейтинга компаний России по версии журнала «Финансовый директор». Его результаты напрямую отражают эффективность управления финансами компании. Лучших в стране выбирали из 3 млн компаний, представляющих 21 отрасль и 85 регионов РФ.
Как оценивали компании и как выбрали лучших CFO России? Как бизнес пережил 2020 год? Что должен знать и уметь финансовый директор в новых условиях? Об этом мы беседуем с Татьяной Ховриной, издателем «Актион Финансы».
Победителями стали АО «Роснефтегаз», компания, управляющая активами в нефтегазовой отрасли, ПАО «Русал Братский алюминиевый завод», крупнейший алюминиевый завод в России, и федеральный оператор грузоперевозок – ПАО «Первая грузовая компания».
В топ-10 также вошли: ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», ООО «Агроаспект», ООО «РН-Иностранные Инвестиции», АО «Холдинговая Компания "Металлоинвест"», ООО «Газпромнефть-Ямал», ОАО «Ямал Спг», ООО «Шелл Нефть».
Самый неподкупный рейтинг
– На сайте проекта указано, что такая оценка качества финансового управления бизнеса проводится впервые. Чем данный рейтинг отличается от других?
Впервые российские компании оцениваются в открытую. Обычно профессиональный рейтинг строят на экспертном мнении и субъективных показателях, а решение принимают в кулуарах организационных комитетов. Нам скрывать нечего: только цифры и точный расчет, как любят наши читатели. Мы используем прозрачную методику, с которой может ознакомиться любой. Иными словами, у нас самый неподкупный рейтинг.
– Расскажите о методике оценки компаний – по каким критериям оценивали участников, какие показатели учитывали? Почему можно говорить о максимальной объективности используемой методики в рейтинге?
– В основе рейтинга лежит балльная оценка компаний по финансовым показателям, на которые в большей степени влияет CFO. Мы брали в расчет как абсолютные, так и относительные показатели. Оценивали объем выручки и чистой прибыли и темпы их изменения. Присваивали дополнительные баллы за высокие коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, за рентабельность выше средней по отрасли. Еще в методике учитывается кредитный рейтинг компаний. Это основные финансовые коэффициенты. Компании с высокой кредитоспособностью, конечно, в приоритете. Отмечу, изначально в рейтинг вошли только компании с корректной отчетностью за последние три года.
Герои на местах
– Какие отрасли в этом году самые представительные в рейтинге?
– Что касается отраслевого деления, мы использовали классификацию разделов по видам деятельности (ОКВЭД). В первой сотне рейтинга больше трети – предприятия оптовой и розничной торговли. Каждая четвертая компания – из отрасли «производство и промышленность». А на третьем месте по количеству представителей в топ-100 находятся компании, осуществляющие аудит, консалтинг, научную или техническую деятельность.
Также нужно учитывать, что мы сознательно не рассматриваем консолидированную отчетность по группе компаний. Финансовые показатели холдинга – это результаты командной работы. А никто, кроме нас, не выделяет героев на местах. У нас любой финансовый директор «дочки» может оказаться выше в рейтинге, чем его шеф из центрального офиса.
Правая рука и бизнес-партнер
– Журнал «Финансовый директор» существует уже 18 лет. Когда издание только открылось, финдиров в стране было совсем немного. Как изменилась профессия за эти годы? Какие требования предъявляются к финансовым руководителям сейчас?
– Мы как раз много обсуждали изменения роли финансового директора на конференции «Современный финансовый директор», которая с успехом прошла 10 декабря.
Когда наш журнал только появился на рынке, самой профессии финансового директора не было. Редакция обратилась в Минтруда с предложением ввести ее в квалификационный справочник. Тогда финансовые директора выстраивали управление финансами с нуля.
Сейчас CFO – правая рука собственника, бизнес-партнер и, если нужно, антикризисный менеджер. Его задача – обеспечить развитие бизнеса или его выживаемость, если в экономике турбулентность. Собственники ждут, что финансовый директор повысит стоимость компании, оптимизирует бизнес-процессы. Все чаще CFO отвечают за стратегические решения по автоматизации и цифровой трансформации бизнеса, риск-менеджмент и управление бэк-офисом.
Тот, кто видит выход
– Как сложный 2020 год сказался на работе финансовых директоров компаний? Есть ли тревожные моменты, которые ваши специалисты заметили, анализируя финансовое положение компаний?
– 2020 год мы будем анализировать немного позднее, когда ФНС опубликует отчетность. Но уже сейчас можно сказать, что на конец 2019 года многие компании не были готовы к локауту. Не было финансовой подушки, которая позволила бы безболезненно пережить карантин. Например, в строительстве половина компаний с отрицательным темпом изменения текущей ликвидности. Платежеспособность снизилась существенно. Во многих отраслях увеличилась доля компаний с низким кредитным рейтингом.
2020-й – это не первый кризис, который проверяет на прочность российских финансовых директоров. Наши CFO научились преодолевать трудности и стали лучшими антикризисными менеджерами, поэтому все меньше компаний привлекают экспатов. А раньше все крупные холдинги на позицию CFO приглашали иностранцев.
За этот год каждый финансовый директор прошел проверку на кризис. Всем стало ясно: работа CFO – это не только отчеты, бюджеты, платежки и кредиты. Финансовый директор – тот, кто видит выход, кто действует, пока у всех паника, это антикризисный менеджер, у которого всегда есть план Б.
Этот год показал, что времени может не быть. Действовать надо быстро, на опережение. Нужно знать ответы на вопросы, которые пока не заданы. В такой ситуации важно иметь под рукой базу решений – ориентиры, которые можно примерить на свою компанию и адаптировать.
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Стандарт для профессионалов
– По инициативе медиагруппы «Актион-МЦФЭР» разработан проект профессионального стандарта «Финансовый директор». Что должен делать, знать и уметь главный финансист компании? Каков статус проекта на данный момент?
– Проект профессионального стандарта «Финансовый директор» уже успешно прошел стадию общественного обсуждения. Он согласован со многими ведущими финансистами страны и доработан с учетом правок и замечаний специалистов.
Профстандарт предусматривает три уровня квалификации финансовых директоров:
первый описывает требования к финансистам малого и среднего бизнеса;
второй касается заместителей генеральных директоров по финансам крупных компаний;
третий определяет требования к управляющим финансами в крупных холдингах и корпорациях.
Кроме того, в профстандарте описаны около 90 трудовых действий CFO, которые относятся к 16 трудовым функциям. Перечень исчерпывающий и охватывает все основные аспекты деятельности и умения, необходимые финансовым директорам для успешной работы.
Инвестиции в развитие
– Как сегодня оставаться востребованным специалистом в сфере финансов, если требования к CFO повышаются, а круг обязанностей все растет?
– Чтобы оставаться востребованным специалистом, важно инвестировать в развитие: постоянно совершенствоваться в профессии и обучаться смежным областям. Нужно развивать такие качества, как гибкость мышления, лидерские качества, инициатива изменений и повышение эффективности бизнеса в целом. Именно они все чаще встречаются в требованиях к соискателям.
На фоне пандемии среди финансистов можно выделить тренд на дистанционное образование. Кризис повысил спрос на специфические знания, которые необходимы для работы в сложных условиях. Но у CFО нет времени и возможности посещать учебные заведения, поэтому образование все чаще получают онлайн.
Поэтому мы создали Высшую школу финансового директора и Академию. За годы издания «Финансового директора» мы собрали опыт и знания лучших финансистов России, которые трансформировали в полноценное онлайн-образование. В Высшей школе финансового директора ученики познают основы профессии, перенимают передовые тренды в сфере финансов от действующих CFO известных компаний и отрабатывают навыки на практике. При этом учиться можно в любое время и из любого места. Выпускники получают официальные документы о повышении квалификации или профпереподготовке.
Если школа финдиректоров предназначена для индивидуального обучения, то Академия – это по сути корпоративный университет для повышения уровня всего финансового отдела компании. Можно выбрать индивидуальное обучение для сотрудников, поставить кураторов, отслеживать результаты. Практика показывает: такой подход не только повышает эффективность работы финансовой службы, но и служит инструментом мотивации.