13 февраля Hadassah Medical Moscow провела конференцию по сестринскому делу в онкологии

В рамках конференции «Важность и значение онкологической сестринской помощи в диагностике и лечении пациентов» своим опытом поделились эксперты филиалов ведущих иностранных и российских клиник, образовательных и научных учреждений, а также компаний-производителей, играющих важную роль в безопасности и эффективности оказания медицинской помощи.