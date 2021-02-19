13 февраля Hadassah Medical Moscow провела конференцию по сестринскому делу в онкологии
На базе клиники Hadassah Medical Moscow прошла конференция с международным участием «Важность и значение онкологической сестринской помощи в диагностике и лечении пациентов». Она была направлена на повышение значимости работы медицинских сестер, работающих с онкологическими больными.
Организатором мероприятия выступил производитель дезинфицирующих средств и упаковочных материалов для стерилизации «ИНТЕРСЭН-плюс».
Партнерами конференции стали: Региональная общественная организация медицинских сестер (РООМС), Фонд Международного медицинского кластера и филиал израильского госпиталя Hadassah Medical Moscow.
Специалисты, работающие с онкологическими пациентами, поделились своими наработками в области организации сестринской службы при оказании качественной медицинской помощи в онкологических клиниках и отделениях радионуклидной терапии.
В свою очередь, были освещены темы новых санитарных правил, инфекционной Безопасности и современного подхода к пациентам онкологического профиля.
Участники конференции обсудили проблемы, связанные с обучением медицинских сестер онкологического профиля и проанализировали особенности работы на радиотерапевтическом оборудовании, с которыми ежедневно взаимодействует сестринский персонал.
В рамках конференции «Важность и значение онкологической сестринской помощи в диагностике и лечении пациентов» своим опытом поделились эксперты филиалов ведущих иностранных и российских клиник, образовательных и научных учреждений, а также компаний-производителей, играющих важную роль в безопасности и эффективности оказания медицинской помощи.