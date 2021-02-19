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13 февраля Hadassah Medical Moscow провела конференцию по сестринскому делу в онкологии

На базе клиники Hadassah Medical Moscow прошла конференция с международным участием «Важность и значение онкологической сестринской помощи в диагностике и лечении пациентов».  Она была направлена на повышение значимости работы медицинских сестер, работающих с онкологическими больными.

Организатором мероприятия выступил производитель дезинфицирующих средств и упаковочных материалов для стерилизации «ИНТЕРСЭН-плюс».

Партнерами конференции стали: Региональная общественная организация медицинских сестер (РООМС), Фонд Международного медицинского кластера и филиал израильского госпиталя Hadassah Medical Moscow.

Специалисты, работающие с онкологическими пациентами, поделились своими наработками в области организации сестринской службы при оказании качественной медицинской помощи в онкологических клиниках и отделениях радионуклидной терапии.

В свою очередь, были освещены темы новых санитарных правил, инфекционной Безопасности и современного подхода к пациентам онкологического профиля.

Участники конференции обсудили проблемы, связанные с обучением медицинских сестер онкологического профиля и  проанализировали особенности работы на радиотерапевтическом оборудовании, с которыми ежедневно взаимодействует сестринский персонал.

В рамках конференции «Важность и значение онкологической сестринской помощи в диагностике и лечении пациентов» своим опытом поделились эксперты филиалов ведущих иностранных и российских клиник, образовательных и научных учреждений, а также компаний-производителей, играющих важную роль в безопасности и эффективности оказания медицинской помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных