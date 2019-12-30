Назначен новый художественный руководитель «Современника»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет театральный режиссер, руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) Виктор Рыжаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского департамента культуры. Он приступит к работе с 4 января 2020 г. Обязанности руководителя ЦИМа перейдут его арт-директору Елене Ковальской.
Рыжаков родился в 1960 г. В 1998 г. стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров «Театр в поисках театра» в Сочи. С 1995 по 2001 г. был худруком Театра драмы и комедии на Камчатке. С 2001 г. – режиссер-педагог Школы-студии МХАТ. С 2002 г. Рыжаков был одним из учредителей и руководителей Театрального фестиваля имени А. М. Володина «Пять вечеров» в Санкт-Петербурге. С февраля 2011 г. является мастером режиссерского курса международной магистратуры при ЦИМ и Школе-студии МХАТ. С сентября 2012 г. – худрук ЦИМа. С июня 2016 г. – худрук театра «Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова».
Виктор Рыжаков – главный режиссер драматурга Ивана Вырыпаева. В числе их совместных постановок спектакли «Кислород» (Театр.doc), «Бытие», «Июль» (Театр Практика), «Иллюзии», «Пьяные» и «Dreamworks». В числе постановок Рыжакова также «Солнце всходит» (МХТ им. А. П. Чехова), «Пять вечеров» (театр «Мастерская Петра Фоменко»), «Маленькие трагедии Пушкина» (театр «Сатирикон»), «Горе от ума» (Школа-студия МХАТ) и др. Рыжаков – обладатель многочисленных театральных премий. В частности, Национальной премии «Золотая маска» и Гран-при фестивалей «Новая драма». В 2014 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.
С 1972 по 2019 г. художественным руководителем театра «Современник» была Галина Волчек. 26 декабря она умерла в возрасте 86 лет от осложнений после воспаления легких. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 29 декабря.
Волчек окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького. Вместе с актером Олегом Ефремовым и другими выпускниками она участвовала в создании театральной студии, которая позже стала театром «Современник». Волчек не только играла в спектаклях, но также занималась их постановкой и еще снималась в кино.