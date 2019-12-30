Назначен новый художественный руководитель «Современника»

Рыжаков родился в 1960 г. В 1998 г. стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров «Театр в поисках театра» в Сочи. С 1995 по 2001 г. был худруком Театра драмы и комедии на Камчатке. С 2001 г. – режиссер-педагог Школы-студии МХАТ. С 2002 г. Рыжаков был одним из учредителей и руководителей Театрального фестиваля имени А. М. Володина «Пять вечеров» в Санкт-Петербурге. С февраля 2011 г. является мастером режиссерского курса международной магистратуры при ЦИМ и Школе-студии МХАТ. С сентября 2012 г. – худрук ЦИМа. С июня 2016 г. – худрук театра «Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова».