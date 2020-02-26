Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Теннисистка Мария Шарапова решила завершить спортивную карьеру из-за травм, которые ей помешали вернуться в спорт после дисквалификации за употребление мельдония, пишет The New York Times (NYT). Vogue и Vanity Fair опубликовали колонку теннисистки под названием «Теннис – я говорю прощай». В ней Шарапова рассказала о том, какую роль сыграл большой теннис в ее жизни. Чем именно она планирует заняться после ухода из спорта, Шарапова не сообщила.
Как отмечает NYT, после возобновления спортивной карьеры Шарапова испытывала боли. В феврале 2019 г. она перенесла хирургическое вмешательство на правом плече. Операция проводилась с целью восстановить изношенное сухожилие и плечевой сустав. Дальнейшее изнашивание тканей плеча после операции и болевой синдром привели к тому, что у Шараповой возникли проблемы с удерживанием ракетки в руке, пишет газета.
«Теннис показал мне мир – и он показал мне, из чего я сделана. Это то, как я проверяла себя на протяжении долгого времени, и то, что позволяло мне расти. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей вершины, я все еще буду настойчивой. Я все еще буду стремиться наверх. Я все еще буду расти»
Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Теннисистка пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, впервые – в 2004 г., когда ей было 17 лет. Тогда она обыграла Серену Уильямс. Дважды Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012 г., 2014 г.), по одному разу становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2008 г.), Уимблдона (2004 г.) и Открытого чемпионата США (2006 г.). На Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне российская спортсменка завоевала серебряную медаль.
В марте 2016 г. в допинг-пробе Шараповой обнаружили мельдоний. В июне того же года Международная федерация тенниса отстранила теннисистку от участия в соревнованиях на два года, позже Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до 15 месяцев. Срок дисквалификации закончился 26 апреля 2017 г. Сама Шарапова говорила, что принимала мельдоний на протяжении 10 лет из-за дефицита магния в организме, головокружений и семейного анамнеза диабета. Она утверждала, что не знала о внесении мельдония Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ.
Последний раз Шарапова одержала победу на турнире WTA в 2017 г. На Открытом чемпионате Австралии 2020 г. она выбыла в первом круге, уступив хорватской теннисистке Донне Векич. На момент объявления о завершении карьеры Шарапова занимала 373-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Как отмечает NYT, Шарапова на протяжении 11 лет подряд до допингового скандала входила в список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes. В 2018 г. издание оценило ее доход в $10,5 млн, по итогам прошлого года ее доход составил $8,5 млн.