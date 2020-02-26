Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

«Теннис показал мне мир – и он показал мне, из чего я сделана. Это то, как я проверяла себя на протяжении долгого времени, и то, что позволяло мне расти. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей вершины, я все еще буду настойчивой. Я все еще буду стремиться наверх. Я все еще буду расти»

Мария Шарапова теннисистка