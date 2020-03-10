Почти 40% россиян считают, что люди у власти озабочены только своими доходами

У россиян выделяются три установки, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Первая – старая советская с представлением о заботливой власти. Вторая – все больше утверждающийся тезис о том, что у власти находятся управленцы и технократы. И третья – резко критические представления о власти как коррумпированной и эгоистичной. Все три установки не очень выражены и довольно текучи». Советское представление характерно для людей с периферии, малообразованных и старшего возраста, а самое критичное, наоборот, для активных, образованных и москвичей, продолжает социолог: «Тиражируемое СМИ представление, что к власти пришли управленцы и идеологически нейтральные функционеры, характерно для всех демографических групп, и это эффект пропаганды». Замеров по этому вопросу после присоединения Крыма не было, а опрос 2013 г. прошел на спаде протестных акций и при резком недовольстве властью, отмечает Гудков: «Поэтому еще остается инерция крымской консолидации, но негатив все же преобладает». При этом интерес к политике снижается: люди понимают, что являются пассивными наблюдателями, а выразить недовольство происходящим не могут, добавляет социолог.