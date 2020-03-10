Почти 40% россиян считают, что люди у власти озабочены только своими доходами
У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами, считают 39% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». По мнению 32% опрошенных, главное для этих людей – сама власть. И лишь на 3-м месте ответ «это люди, которые заботятся о благе народа» (29%). Но если по первым двум позициям мнение респондентов с 2013 г. почти не изменилось, то доля россиян, выбравших третий вариант, возросла почти втрое. Выросла и доля тех, кто считает людей у власти «знающими специалистами» (с 18 до 27%).
При этом за последние 1,5 года россиян стала еще меньше интересовать политика: если в 2018 г. таких было 18%, то сейчас – лишь 13%. Доля тех, кому политика совсем или почти не интересна, осталась примерно той же (48%).
У россиян выделяются три установки, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Первая – старая советская с представлением о заботливой власти. Вторая – все больше утверждающийся тезис о том, что у власти находятся управленцы и технократы. И третья – резко критические представления о власти как коррумпированной и эгоистичной. Все три установки не очень выражены и довольно текучи». Советское представление характерно для людей с периферии, малообразованных и старшего возраста, а самое критичное, наоборот, для активных, образованных и москвичей, продолжает социолог: «Тиражируемое СМИ представление, что к власти пришли управленцы и идеологически нейтральные функционеры, характерно для всех демографических групп, и это эффект пропаганды». Замеров по этому вопросу после присоединения Крыма не было, а опрос 2013 г. прошел на спаде протестных акций и при резком недовольстве властью, отмечает Гудков: «Поэтому еще остается инерция крымской консолидации, но негатив все же преобладает». При этом интерес к политике снижается: люди понимают, что являются пассивными наблюдателями, а выразить недовольство происходящим не могут, добавляет социолог.
У большей части населения настроения вернулись к 2013 г. с высокой критичностью к власти, но крымский эффект 2014 г. остается – сильно увеличившееся тогда ядро сторонников власти снизилось, но остается на уровне 30%, говорит политолог Алексей Макаркин: «Крым дал сильную эмоцию, часть ее ушла, но у кого-то она остается – это люди старшего возраста, для которых важна тема СССР. И если общество в целом больше не хочет жить в ситуации осажденной крепости, то пожилым, даже если у них есть претензии к власти, комфортнее жить в условиях психологической мобилизации. Так они ощущают свою связь с властью». Политика же таких людей не интересует, для них все, что делает власть, не политика, поясняет эксперт: «Они разделяют политическое и государственное и исходят из того, что власть думает за них».