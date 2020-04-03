В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Общее число зараженных достигло 4149 человек в 78 регионах. Выздоровели за последние сутки 46 человек, общее число вылечившихся – 281. Число смертей пациентов с коронавирусом выросло на четыре – до 34.
Больше всего новых случаев заражения обнаружено в Москве – 448. Почти половину новых случаев заражения коронавирусом в столице выявили у людей младше 45 лет, уточняет оперштаб Москвы. Заболевание за последние сутки обнаружили у 17 детей и 199 людей в возрасте от 18 до 45 лет. Среди инфицированных также 159 москвичей в возрасте от 46 до 55 лет и 73 человека старше 65 лет. Более половины новых случаев (53,5%) выявлено у женщин.
Также среди лидеров по числу новых зараженных: Московская область – 34, Краснодарский край – 17 и Пензенская область – 11. Заболевание коронавирусной инфекцией впервые зафиксировали в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. По общему числу заболевших кроме Москвы (2923) и Подмосковья (211) лидируют Санкт-Петербург (156), Республика Коми (56), Ленинградская (41) и Свердловская области (39).
Накануне президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Зарплаты, по его словам, будут сохранены. При этом Путин допустил сокращение нерабочего периода, если позволит обстановка. Определять ограничительные меры на местах президент оставил право губернаторам.
В Москве режим всеобщей самоизоляции продлен до 1 мая, сообщил мэр Сергей Собянин. Жителям разрешено выходить из дома только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных, а также чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью. Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости. Ранее мэр утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
В мире число зараженных коронавирусом уже превысило 1 000 000 человек, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает зарегистрированные случаи заболевания по всему миру. Умерли уже более 50 000 инфицированных.