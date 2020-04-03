В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

В Москве режим всеобщей самоизоляции продлен до 1 мая, сообщил мэр Сергей Собянин. Жителям разрешено выходить из дома только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных, а также чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью. Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости. Ранее мэр утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.