Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Верховный суд начнет рассматривать дела по интернету

Эта практика может быть расширена
Анастасия Корня
Андрей Гордеев / Ведомости

Верховный суд 21 апреля впервые проведет несколько судебных процессов с использованием веб-видеоконференцсвязи: стороны смогут участвовать в заседании прямо из дома или офиса. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Российские суды давно используют системы видеоконференцсвязи – например, для работы со следственными изоляторами и исправительными учреждениями. Однако такая система требует установки специального оборудования и защищенных каналов связи, поэтому участника процесса приходится доставлять в место, где такое оборудование имеется. Система же веб-видеоконференцсвязи позволяет организовывать совместную работу через интернет, поэтому требует дополнительной аутентификации.

Для того чтобы принять участие в онлайн-заседании, участники процесса должны заблаговременно направить в суд заявление и документы, подтверждающие их полномочия, а также пройти аутентификацию через портал госуслуг, разъясняет пресс-служба Верховного суда. Если заявление удовлетворят, участник судебного заседания получит через личный кабинет гиперссылку на подключение к виртуальному залу судебного заседания Верховного суда. В день заседания участники судебного процесса подключаются к системе видеоконференцсвязи с помощью собственных средств связи, снова авторизуются на портале госуслуг, их личность и полномочия проверяются судом, после чего они могут быть допущены к участию в судебном заседании.

Технология особенно актуальна не только в период пандемии, подчеркивает пресс-служба суда; в перспективе она позволит, например, участвовать в заседании лицам с ограниченными возможностями. Однако для более масштабного ее применения необходимо внедрить в работу судов технологию биометрической аутентификации участника судебного заседания по лицу и голосу, а также согласовать все процессуальные процедуры.

Расследование уголовных дел тормозится из-за коронавируса

ФСИН в Москве прекратила прием подозреваемых и обвиняемых

Адвокат Максим Никонов говорит, что дистанционное участие в судебных заседаниях принципиально не является чем-то новым, но оно оказалось особенно востребовано после введения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции и здесь возможны новые технологические решения. Он сам, например, смог добиться отмены обвинительного приговора в Первом кассационном суде, принимая участие в заседании по скайпу. При этом основные документы в суд адвокат отправил через кабинет на госуслугах, а копию удостоверения переслал по электронной почте. Такой способ дистанционного рассмотрения дел вполне приемлем для судов кассационной и надзорной инстанции – конечно, при условии, что все участники процесса согласны, констатирует Никонов. Однако он категорически против распространения подобной практики на суды первой инстанции – там, где необходим допрос свидетелей, исследование доказательств и т. д.

В марте сообщалось, что члены Совета Федерации Андрей Клишас и Алексей Русских разработали и направили для получения заключений в Верховный суд и в правительство пакет законопроектов о возможности проведения судебных заседаний посредством видеосвязи. Он предусматривает возможность подключения участников процесса к общей видеоконференции с использованием собственных средств связи и их авторизацию посредством единого портала – ее порядок должен быть установлен правительством.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных