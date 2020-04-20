Верховный суд начнет рассматривать дела по интернету

Верховный суд начнет рассматривать дела по интернетуЭта практика может быть расширена
Верховный суд 21 апреля впервые проведет несколько судебных процессов с использованием веб-видеоконференцсвязи: стороны смогут участвовать в заседании прямо из дома или офиса. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Российские суды давно используют системы видеоконференцсвязи – например, для работы со следственными изоляторами и исправительными учреждениями. Однако такая система требует установки специального оборудования и защищенных каналов связи, поэтому участника процесса приходится доставлять в место, где такое оборудование имеется. Система же веб-видеоконференцсвязи позволяет организовывать совместную работу через интернет, поэтому требует дополнительной аутентификации.
Для того чтобы принять участие в онлайн-заседании, участники процесса должны заблаговременно направить в суд заявление и документы, подтверждающие их полномочия, а также пройти аутентификацию через портал госуслуг, разъясняет пресс-служба Верховного суда. Если заявление удовлетворят, участник судебного заседания получит через личный кабинет гиперссылку на подключение к виртуальному залу судебного заседания Верховного суда. В день заседания участники судебного процесса подключаются к системе видеоконференцсвязи с помощью собственных средств связи, снова авторизуются на портале госуслуг, их личность и полномочия проверяются судом, после чего они могут быть допущены к участию в судебном заседании.
Технология особенно актуальна не только в период пандемии, подчеркивает пресс-служба суда; в перспективе она позволит, например, участвовать в заседании лицам с ограниченными возможностями. Однако для более масштабного ее применения необходимо внедрить в работу судов технологию биометрической аутентификации участника судебного заседания по лицу и голосу, а также согласовать все процессуальные процедуры.
Адвокат Максим Никонов говорит, что дистанционное участие в судебных заседаниях принципиально не является чем-то новым, но оно оказалось особенно востребовано после введения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции и здесь возможны новые технологические решения. Он сам, например, смог добиться отмены обвинительного приговора в Первом кассационном суде, принимая участие в заседании по скайпу. При этом основные документы в суд адвокат отправил через кабинет на госуслугах, а копию удостоверения переслал по электронной почте. Такой способ дистанционного рассмотрения дел вполне приемлем для судов кассационной и надзорной инстанции – конечно, при условии, что все участники процесса согласны, констатирует Никонов. Однако он категорически против распространения подобной практики на суды первой инстанции – там, где необходим допрос свидетелей, исследование доказательств и т. д.
В марте сообщалось, что члены Совета Федерации Андрей Клишас и Алексей Русских разработали и направили для получения заключений в Верховный суд и в правительство пакет законопроектов о возможности проведения судебных заседаний посредством видеосвязи. Он предусматривает возможность подключения участников процесса к общей видеоконференции с использованием собственных средств связи и их авторизацию посредством единого портала – ее порядок должен быть установлен правительством.