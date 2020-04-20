Верховный суд начнет рассматривать дела по интернету

Адвокат Максим Никонов говорит, что дистанционное участие в судебных заседаниях принципиально не является чем-то новым, но оно оказалось особенно востребовано после введения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции и здесь возможны новые технологические решения. Он сам, например, смог добиться отмены обвинительного приговора в Первом кассационном суде, принимая участие в заседании по скайпу. При этом основные документы в суд адвокат отправил через кабинет на госуслугах, а копию удостоверения переслал по электронной почте. Такой способ дистанционного рассмотрения дел вполне приемлем для судов кассационной и надзорной инстанции – конечно, при условии, что все участники процесса согласны, констатирует Никонов. Однако он категорически против распространения подобной практики на суды первой инстанции – там, где необходим допрос свидетелей, исследование доказательств и т. д.