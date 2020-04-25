Власти Москвы не увидели в самоизоляции ограничений прав горожан

Шендерович называет аргументы мэрии юридически несостоятельными: «В одном месте они говорят, что принятые меры направлены на заботу о здоровье и безопасности граждан, а в другом – что оспариваемые указы не создают новое регулирование. То есть они сами не могут определить, каков статус документа». По мнению депутата, мэрия так и не смогла обосновать, на каком основании ограничиваются права граждан. Чиновники ссылаются на указ президента и закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций, но права граждан могут быть ограничены только законом, а не на основании закона, подчеркивает Шендерович. И даже у президента нет права раздавать такие полномочия губернаторам, уверен он. Депутат признается, что не питает больших иллюзий по поводу будущего решения Мосгорсуда – скорее всего, тот воспользуется теми же аргументами. Но в этом деле важнее всего публичность, уверен Шендерович. В случае отказа в удовлетворении иска основная надежда, конечно, на ЕСПЧ, пусть даже решения придется ждать несколько лет, заключает он.