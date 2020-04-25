Власти Москвы не увидели в самоизоляции ограничений прав горожан

Власти Москвы не увидели в самоизоляции ограничений прав горожанРечь идет лишь о возложении на граждан новых обязанностей, настаивает мэрия
Меры, введенные в Москве для противодействия коронавирусной инфекции, не ограничивают права москвичей, а возлагают на них дополнительные обязанности, следует из ответа мэрии на коллективный иск об отмене указа мэра Сергея Собянина, которым введен режим самоизоляции. Документ опубликовал один из заявителей, муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович. Как следует из документа, Мосгорсуд объединил в одно дело пять административных исков об отмене указа Собянина, их рассмотрение назначено на 28 апреля.
Главная претензия истцов – указ ограничивает конституционное право граждан на свободу передвижения. Нарушается, по их мнению, и неприкосновенность частной жизни, так как граждан обязали заранее уведомлять власти о своем маршруте. Кроме того, нормативный акт принят с нарушением процедуры, так как подобные ограничения могут быть введены только в силу федерального закона и лишь при введении карантина либо чрезвычайного положения, настаивают заявители.
Как следует из ответа мэрии, столичные власти категорически не согласны с этими аргументами. Согласно Конституции, реализация гражданами прав и свобод не должна нарушать прав и свобод других лиц на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, говорится в отзыве. Распространение коронавирусной инфекции уже привело к человеческим жертвам и грозит еще более тяжкими последствиями. В такой ситуации обязанность не выходить из дома без уважительных причин и необходимость иметь пропуск одновременно являются мерами, обеспечивающими защиту других граждан, настаивают в мэрии. «Вопреки ошибочному мнению административных истцов оспариваемыми положениями не нарушаются права граждан <…> а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя также и ограничения их свободного перемещения», – подчеркивается в документе.
Чиновники не согласны также с тем, что заявителей лишили свободы передвижения. Пешком по территории города можно передвигаться без оформления цифрового пропуска (разумеется, с учетом установленных ограничений), говорится в отзыве. Граждане также имеют право двигаться к месту работы, цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу, а проверка соблюдения предписаний и достоверности поданных сведений введена для обеспечения здоровья и безопасности добросовестных граждан. При этом, вопреки мнению заявителей, необходимая для оформления пропуска информация не содержится в самом пропуске, который представляет собой буквенно-цифровой код. Таким образом, доступ третьих лиц к персональным данным, переданным для оформления пропуска, «технически исключен», уверяют в мэрии. Эти данные хранятся в закрытом защищенном контуре департамента информационных технологий Москвы и после окончания действия режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена, обещает мэрия. Чиновники также настаивают на том, что указы Собянина приняты с соблюдением процедуры и не противоречат федеральному законодательству.
Шендерович называет аргументы мэрии юридически несостоятельными: «В одном месте они говорят, что принятые меры направлены на заботу о здоровье и безопасности граждан, а в другом – что оспариваемые указы не создают новое регулирование. То есть они сами не могут определить, каков статус документа». По мнению депутата, мэрия так и не смогла обосновать, на каком основании ограничиваются права граждан. Чиновники ссылаются на указ президента и закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций, но права граждан могут быть ограничены только законом, а не на основании закона, подчеркивает Шендерович. И даже у президента нет права раздавать такие полномочия губернаторам, уверен он. Депутат признается, что не питает больших иллюзий по поводу будущего решения Мосгорсуда – скорее всего, тот воспользуется теми же аргументами. Но в этом деле важнее всего публичность, уверен Шендерович. В случае отказа в удовлетворении иска основная надежда, конечно, на ЕСПЧ, пусть даже решения придется ждать несколько лет, заключает он.
Москва – не первый регион, где граждане оспаривают введенные ограничения. Так, еще 16 апреля Брянский облсуд опубликовал решение по административному иску об отмене постановления областного правительства, вводившего ограничения для жителей региона. В решении говорится, что в условиях эпидемии гарантированные Конституцией права на жизнь и здоровье граждан требуют со стороны государства, в том числе органов исполнительной власти регионов, «приоритетной защиты перед всеми иными конституционными правами». В тот же день аналогичное решение вынес Астраханский облсуд, который тоже пришел к выводу, что принятые местными властями меры «обусловлены сложившейся на территории Астраханской области эпидемиологической обстановкой» и не противоречат закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.