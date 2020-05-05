Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек

Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человекЗа сутки врачи выявили более 10 000 случаев заражения
В России за последние сутки обнаружили 10 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число больных достигло 155 370. 134 054 из них — активные случаи, т. е. больные, продолжающие лечение.
За сутки погибло 95 больных COVID-19, всего с начала эпидемии умерло 1 451 больных с коронавирусом. 1170 человек вылечились за минувшие сутки, всего после перенесенной коронавирусной инфекции выздоровело 19 865 человек. Под медицинским наблюдением, по данным Роспотребнадзора на 4 мая, остаются 222 510 человек.
На Москву приходится 80 115 случаев заражения, это 51,5% от общего числа случаев в стране. За сутки к 5 мая в Москве диагноз COVID-19 поставлен 5714 больным, лечение в городе продолжают проходить 71429 человек. Более половины новых больных (55,9%) — это дети и взрослые от 18 до 45 лет, сообщает местный оперативный штаб. Следующими в списке по общему числу заболевших идут Московская область (157 61), Санкт-Петербург (5572) и Нижегородская область (3026). Следующими по общему числу случаев идут Мурманская область (3026), Дагестан (2086), Краснодарский край (1437), Тульская, Ростовская и Калужская области (1368, 1353, 1309 соответственно).
Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область также составляют первую четверку регионов c наибольшим числом заболевших за сутки. В Московской области за сутки выявлено 822 случая, в Петербурге — 226, в Нижегородской области — 174. В числе регионов, в которых за сутки обнаружили больше 100 случаев заражения — Свердловская область (133), Дагестан (128), Мурманская область (127) и Ямало-Ненецкий автономный округ (108)
К 5 мая Роспотребнадзор по поручению президента Владимира Путина должен был представить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая. 6 мая правительство должно будет представить план снятия ограничений на основе требований Роспотребнадзора. При этом 1 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что с 12 мая меры придется ужесточать. Она предусматривала такой вариант в случае, если люди будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Коронавирус обнаружен у более чем 3,5 млн человек в мире, свидетельствуют сводные данные института Джонса Хопкинса. 1,1 млн случаев приходится на США, в стране от COVID-19 умерли более 68 000 человек. Это больше, чем в Италии и Великобритании, двух других странах из топ-3 по числу летальных случаев, вместе взятых. С понедельника часть штатов ослабили ограничения для бизнеса — в том числе Индиана, Канзас и Небраска, в которых число новых случаев продолжает расти, сообщает The New York Times.