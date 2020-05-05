Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек

Коронавирус обнаружен у более чем 3,5 млн человек в мире, свидетельствуют сводные данные института Джонса Хопкинса. 1,1 млн случаев приходится на США, в стране от COVID-19 умерли более 68 000 человек. Это больше, чем в Италии и Великобритании, двух других странах из топ-3 по числу летальных случаев, вместе взятых. С понедельника часть штатов ослабили ограничения для бизнеса — в том числе Индиана, Канзас и Небраска, в которых число новых случаев продолжает расти, сообщает The New York Times.