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В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день

Общее число случаев заражения превысило 387 000
Юрий Литвиненко

В России обнаружено 387 623 случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки врачи диагностировали COVID-19 еще у 8572 человек.

За минувший день в стране от COVID-19 погибли 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд – 174 смерти, этот показатель был достигнут 26 и 28 мая. Общее число погибших от коронавируса достигло 4374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.

Общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 175 829, за сутки врачи диагностировали COVID-19 у 2332 человек. 3474 человека выписались после лечения, число активных случаев в городе составило 98 774. С начала эпидемии от коронавируса в Москве умерли 2330 человек, 76 из них – за последние сутки.

В Московской области за сутки обнаружили 773 новых случая заболевания, в Санкт-Петербурге – 369, в Нижегородской области – 281. Следующими в списке по наибольшему суточному приросту идут Свердловская область (+230), Ростовская и Челябинская области (+141 в каждом из регионов), Красноярский край (+138) и Волгоградская область (+133).

Общее число случаев в Московской области достигло 37 503. В Санкт-Петербурге с начала пандемии зафиксировали 15 215 случаев, в Нижегородской области – 9244, в Свердловской области – 4923. Также в первом десятке регионов по заболеваемости числятся Дагестан (4704), Ростовская область (4428), Красноярский край (3985), Калужская область (3744) и Краснодарский край (3662).

Накануне департамент здравоохранения Москвы заявил, что пересчитал число умерших от коронавируса за апрель по новой методике. Первоначально озвученные оперативные данные по смертности были снижены с 639 до 636 человек. Также в статистику включили спорные случаи – 169 человек, у которых был отрицательный тест на коронавирус, но дальнейшие исследования показали, что причиной смерти все-таки стал вирус. Кроме того, коронавирус был обнаружен еще у 756 человек, которые умерли по другим причинам, но почти в половине случаев вирус, «вероятнее всего, оказал существенное влияние» на развитие основных заболеваний.

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Коронавирус в мире обнаружен более чем у 5,8 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает третье место по общему числу заболевших: больше всего случаев в мире выявлено в США (более 1,7 млн), следом идет Бразилия (около 438 000). Всего от коронавируса умерли более 360 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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