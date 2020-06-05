Путин обсудит с экологами ЧС в Норильске

Путин обсудит с экологами ЧС в НорильскеПеред президентом также выступит с докладом Потанин
Президент России Владимир Путин 5 июня проведет видеовстречу с экологами для обсуждения ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На встрече, в частности, выступят министр МЧС Евгений Зиничев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.
29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м.
Greenpeace оценил ущерб от ЧП в 10,2 млрд руб. Восстановление экологии займет как минимум 10 лет, говорила заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова.
После аварии Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам порчи земли, халатности и нарушения правил охраны окружающей среды. Единственным подозреваемым пока является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский просил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем».
Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко в эфире телеканала «Россия 1» заявлял, что компания надеется в течение 14 дней полностью убрать попавшие в водоемы нефтепродукты. Однако, по его словам, этот срок актуален только при благоприятных погодных условиях.