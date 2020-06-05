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Путин обсудит с экологами ЧС в Норильске

Перед президентом также выступит с докладом Потанин
Артем Гирш
Marine Rescue Service / AFP

Президент России Владимир Путин 5 июня проведет видеовстречу с экологами для обсуждения ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На встрече, в частности, выступят министр МЧС Евгений Зиничев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м.

3 июня Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня. Президента возмутило, что власти узнали о разливе топлива только через два дня. При этом представители «Норникеля» и НТЭК заявляли, что оперативно информировали о ЧП.

Ранее по теме: СК возбудил дело о халатности после аварии в Норильске

Greenpeace оценил ущерб от ЧП в 10,2 млрд руб. Восстановление экологии займет как минимум 10 лет, говорила заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова.

После аварии Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам порчи земли, халатности и нарушения правил охраны окружающей среды. Единственным подозреваемым пока является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский просил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем».

Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко в эфире телеканала «Россия 1» заявлял, что компания надеется в течение 14 дней полностью убрать попавшие в водоемы нефтепродукты. Однако, по его словам, этот срок актуален только при благоприятных погодных условиях.

Ранее по теме: Ростехнадзор выявил проблемы с резервуарами ТЭЦ «Норникеля» два – три года назад
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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