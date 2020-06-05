Путин обсудит с экологами ЧС в Норильске

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м.