Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 800 000

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 800 000Пятые сутки подряд в стране выявляют не больше 6000 новых больных COVID-19
За сутки к 24 июля коронавирус в России был обнаружен у 5811 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. Общее число случаев в стране составило 800 849. За сутки в стране умерли 154 больных COVID-19, всего с начала пандемии погибли 13 046 больных.
В Москве за сутки выявили 645 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев в городе достигло 236 616. После COVID-19 вылечились 462 жителей города, всего с начала пандемии выздоровели 173 854. Число летальных исходов, связанных с коронавирусом,
Россия — четвертая страна в мире по общему числу заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Первую тройку составляют США (более 4 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн). Общее число случаев COVID-19 в мире превышает 15,5 млн, более 633 000 больных погибли, 8,8 млн — выздоровели.