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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 800 000

Пятые сутки подряд в стране выявляют не больше 6000 новых больных COVID-19
Юрий Литвиненко
TASS

За сутки к 24 июля коронавирус в России был обнаружен у 5811 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. Общее число случаев в стране составило 800 849. За сутки в стране умерли 154 больных COVID-19, всего с начала пандемии погибли 13 046 больных.

В Москве за сутки выявили 645 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев в городе достигло 236 616. После COVID-19 вылечились 462 жителей города, всего с начала пандемии выздоровели 173 854. Число летальных исходов, связанных с коронавирусом,

Россия — четвертая страна в мире по общему числу заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Первую тройку составляют США (более 4 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн). Общее число случаев COVID-19 в мире превышает 15,5 млн, более 633 000 больных погибли, 8,8 млн — выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных