Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 800 000

За сутки к 24 июля коронавирус в России был обнаружен у 5811 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. Общее число случаев в стране составило 800 849. За сутки в стране умерли 154 больных COVID-19, всего с начала пандемии погибли 13 046 больных.