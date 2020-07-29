В России зарегистрировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 29 июля, превысило 16,7 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,3 млн из них приходится на США, более 2,4 млн – на Бразилию, 1,5 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 660 000 человек, более 149 000 из них – в США и около 88 000 – в Бразилии.