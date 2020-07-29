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В России зарегистрировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом

Умерли за сутки 169 пациентов
Артем Гирш
Денис Абрамов / РИА

В России за сутки выявили 5475 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 828 990. Умерли за день 169 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 673.

За сутки полностью выздоровели 8116 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 620 333 человека. Продолжают лечение 194 984 больных.

В Москве зарегистрировали 671 новый случай болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 239 986. За сутки выздоровели 625 больных, лечение продолжают 59 115 человек. Накануне в городе умерли 13 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4434 пациента.

Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+223), в Ханты-Мансийском автономном округе (+173), в Петербурге (+165), в Иркутской (+159) и Мурманской областях (+156), в Нижегородской области (+154), в Московской (+137) и Ростовской областях (+136) и Челябинской области (+125).

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В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (239 986), Московская область (63 155) и Санкт-Петербург (31 140).

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 29 июля, превысило 16,7 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,3 млн из них приходится на США, более 2,4 млн – на Бразилию, 1,5 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 660 000 человек, более 149 000 из них – в США и около 88 000 – в Бразилии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных