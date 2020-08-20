Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России за сутки выявили 4785 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 110 человек, продолжают лечение более 170 000
Дарья Савенкова
Sophia Sandurskaya / AP

За последние сутки в России зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 942 106. Число активных случаев составляет 170 494. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 099. За сутки в России полностью выздоровели 6 090 человек.

Вчера, 19 августа, оперативный штаб сообщил о 4828 новых случаях заражения коронавирусом.

В Москве за сутки выявлен 688 новых случаев болезни, общее число заболевших в городе составляет 255 136. За сутки выздоровели 1 208 человека, лечение продолжают 48 871. Накануне в городе умерли 11 больных коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 698 пациентов.

Помимо Москвы, наибольшее число случаев коронавируса выявлено в Санкт-Петербурге (+160), в Московской области (+157), в Свердловской области (+139), в Нижегородской области (+123), в Ставропольском крае (+129), в Ростовской области (+127), в Красноярском крае (+114) и в Иркутской области (+105).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (255 136), Московская область (66 541) и Санкт-Петербург (34 647).

Новость дополняется

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных