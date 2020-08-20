В России за сутки выявили 4785 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 942 106. Число активных случаев составляет 170 494. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 099. За сутки в России полностью выздоровели 6 090 человек.