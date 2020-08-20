В России за сутки выявили 4785 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4785 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 110 человек, продолжают лечение более 170 000
За последние сутки в России зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 942 106. Число активных случаев составляет 170 494. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 099. За сутки в России полностью выздоровели 6 090 человек.
Вчера, 19 августа, оперативный штаб сообщил о 4828 новых случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявлен 688 новых случаев болезни, общее число заболевших в городе составляет 255 136. За сутки выздоровели 1 208 человека, лечение продолжают 48 871. Накануне в городе умерли 11 больных коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 698 пациентов.
Помимо Москвы, наибольшее число случаев коронавируса выявлено в Санкт-Петербурге (+160), в Московской области (+157), в Свердловской области (+139), в Нижегородской области (+123), в Ставропольском крае (+129), в Ростовской области (+127), в Красноярском крае (+114) и в Иркутской области (+105).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (255 136), Московская область (66 541) и Санкт-Петербург (34 647).