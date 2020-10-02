Правозащитник Павел Чиков поборется за пост судьи в ЕСПЧ от России

Одна из основных тенденций ЕСПЧ – снижение роли судей и рост роли чиновников секретариата суда, говорит юрист «Общественного вердикта» Эрнест Мезак: «Изначально ЕСПЧ не задумывался как орган, который будет рассматривать тысячи дел. Судьи физически не могут рассматривать лично все то количество жалоб, которое сейчас поступает в ЕСПЧ от таких проблемных стран, как, например, Россия или Турция. Поэтому развитием прецедентного права ЕСПЧ и судьбой индивидуальных жалоб сразу после их подачи все больше занимаются юристы секретариата». Кроме того, не только Россия, но и другие образовавшие Совет Европы государства особо не стремятся делегировать в ЕСПЧ в качестве судей специалистов по правам человека, да еще и с ультралиберальными взглядами, добавляет он.