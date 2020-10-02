Правозащитник Павел Чиков поборется за пост судьи в ЕСПЧ от России

Правозащитник Павел Чиков поборется за пост судьи в ЕСПЧ от РоссииВ 2021 году Россия должна представить трех кандидатов на пост судьи
Павел Чиков из Международной «Агоры» подал документы на участие в конкурсе на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России. Об этом он написал у себя в Facebook. Неделю назад Минюст России сообщил о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от России. Полномочия нынешнего судьи Дмитрия Дедова истекают 1 января 2022 г.
Отбор проведет конкурсная комиссия, которая проверит документы на соответствие требованиям и проведет собеседования. Кандидаты должны знать международное публичное право и национальные правовые системы, иметь практический юридический опыт, в том числе в сфере прав человека. Из отобранных претендентов трех кандидатов для внесения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) выберет президент. Это должно произойти до 10 мая 2021 г. ПАСЕ же выберет судью на своей сессии в июне 2021 г. на девять лет.
«Россия уже четырежды проходила этот процесс – в 1996, 1998, 2004 и 2012 гг. Интересно, что ни разу процедура отбора кандидатов не была прозрачной, всегда кандидаты отбирались кулуарно. Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было», – написал Чиков. По его словам, главная задача – «привлечь внимание к правам человека, к ЕСПЧ, к процедуре отбора и избрания судьи от России».
В пресс-службе Минюста «Ведомостям» сообщили, что заявку Чикова они получили. На 1 октября на участие в конкурсе получено 19 заявок, прием завершится 5 октября. «К выдвижению на позицию судьи ЕСПЧ будут допущены кандидаты, наиболее соответствующие требованиям Конвенции о защите прав человека и соответствующим рекомендациям ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы», – говорится в ответе пресс-службы.
Чикову 42 года, с 2005 г. возглавлял межрегиональную ассоциацию «Агора», с 2015 г. – руководитель Международной правозащитной группы «Агора». С 2012 по 2019 г. Чиков был членом президентского Совета по правам человека. «Агора» представляла интересы участников Pussy Riot и арт-группы «Война», осужденных по болотному делу, политика Алексея Навального и многих других. В 2015 г. судьей ЕСПЧ от Болгарии стал сотрудничавший с «Агорой» адвокат Йонко Грозев.
Одна из основных тенденций ЕСПЧ – снижение роли судей и рост роли чиновников секретариата суда, говорит юрист «Общественного вердикта» Эрнест Мезак: «Изначально ЕСПЧ не задумывался как орган, который будет рассматривать тысячи дел. Судьи физически не могут рассматривать лично все то количество жалоб, которое сейчас поступает в ЕСПЧ от таких проблемных стран, как, например, Россия или Турция. Поэтому развитием прецедентного права ЕСПЧ и судьбой индивидуальных жалоб сразу после их подачи все больше занимаются юристы секретариата». Кроме того, не только Россия, но и другие образовавшие Совет Европы государства особо не стремятся делегировать в ЕСПЧ в качестве судей специалистов по правам человека, да еще и с ультралиберальными взглядами, добавляет он.