В России второй день подряд выявлено рекордное число случаев коронавируса

За последние сутки в России было выявлено 24 318 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный прирост заболевших за сутки с начала пандемии. За сутки от коронавируса выздоровели 24 758 пациентов, скончался 461 человек. За весь период в России было выявлено боле 2 млн случаев заражения коронавирусом. 1,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 35 000 — скончались.