В России второй день подряд выявлено рекордное число случаев коронавируса

В России второй день подряд выявлено рекордное число случаев коронавирусаУмер 461 человек
За последние сутки в России было выявлено 24 318 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный прирост заболевших за сутки с начала пандемии. За сутки от коронавируса выздоровели 24 758 пациентов, скончался 461 человек. За весь период в России было выявлено боле 2 млн случаев заражения коронавирусом. 1,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 35 000 — скончались.
19 ноября оперштаб сообщил о 23 610 новых случаев болезни.
В Москве за сутки выявили 6902 случая COVID-19. За весь период в Москве зарегистрировано 539 970 случаев заражения, 137 559 из них продолжают лечение. 394 252 выздоровели, 8159 — скончались.
В топ-5 по суточному приросту случаев заражения так же вошли Санкт-Петербург — +2394, Московская область — +887, Нижегородская область — +444 и Свердловская область — +372 случая.
Больше всего случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии выявлено в Москве — 539 970, Подмосковье — 100 937 и Санкт-Петербурге — 92 794.
По данным университета Джонса Хопкинса на 20 ноября, в мире зарегистрировано почти 57 млн случаев заражения коронавирусом. Первое место по заболеваемости занимают США — около 12 млн случаев, на втором месте Индия — более 9 млн заболевших, на третьем месте Бразилия — почти 6 млн, на четвертом Франция — более 2 млн случаев. Россия на пятом месте.