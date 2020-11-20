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В России второй день подряд выявлено рекордное число случаев коронавируса

Умер 461 человек
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России было выявлено 24 318 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный прирост заболевших за сутки с начала пандемии. За сутки от коронавируса выздоровели 24 758 пациентов, скончался 461 человек. За весь период в России было выявлено боле 2 млн случаев заражения коронавирусом. 1,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 35 000 — скончались.

19 ноября оперштаб сообщил о 23 610 новых случаев болезни.

В Москве за сутки выявили 6902 случая COVID-19. За весь период в Москве зарегистрировано 539 970 случаев заражения, 137 559 из них продолжают лечение. 394 252 выздоровели, 8159 — скончались.

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В топ-5 по суточному приросту случаев заражения так же вошли Санкт-Петербург — +2394, Московская область — +887, Нижегородская область — +444 и Свердловская область — +372 случая.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии выявлено в Москве — 539 970, Подмосковье — 100 937 и Санкт-Петербурге — 92 794.

По данным университета Джонса Хопкинса на 20 ноября, в мире зарегистрировано почти 57 млн случаев заражения коронавирусом. Первое место по заболеваемости занимают США — около 12 млн случаев, на втором месте Индия — более 9 млн заболевших, на третьем месте Бразилия — почти 6 млн, на четвертом Франция — более 2 млн случаев. Россия на пятом месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных